Missy Elliott wird geehrt und haut 7 Hits in 7 Minuten raus

Als erste Rapperin in der Historie der MTV VMAs erhielt Rapperin Missy Elliott (48) gestern den Video Vanguard Award als Auszeichnung für ihr Lebenswerk.

Die diesjährigen MTV Video Music Awards standen ganz klar im Zeichen der großen Missy Elliott. Die Hip-Hop-Ikone erhielt als erste Rapperin in der Geschichte der Awards die höchste Ehrung überreicht, die MTV zu vergeben hat – den Michael Jackson Video Vanguard Award. Übergeben wurde er von Cardi B.

Sie berichtete, dass „The Rain“ einst die erste Single gewesen sei, die sie sich gekauft habe und feierte Missy als „living legend“.

Von Hits, Alien und Vogelscheuchen

Zuvor hatte Missy Elliott besagten Song ebenfalls in das performte Medley aus ganzen sieben (!) Songs eingebaut. Die performten Tracks lesen sich wie folgt: „Throw It Back“, „The Rain“, „Hot Boyz“, „Get Ur Freak On“, „Work It“, „Pass That Dutch“ und „Lose Control“.

Die Live-Performance inmitten eines Bühnen-Designs aus Raumschiffen, Kornfeldern, Regenstraßen und Gebirgslandschaften, umgeben von unfassbar guten Tänzern sowie legendären Outfits gibt es nachfolgend zu sehen und beweist eindrücklich wieso sie den Vanguard Award verdient hat.

Auch das Publikum zeigte sich begeistert – allen voran zahlreiche prominente Kolleginnen wie Halsey, Gigi Hadid, Bella Hadid, Bebe Rexha, Taylor Swift und Lizzo.

14 lange Jahre sind seit ihrem letzten Album vergangen, nun kann die Musikwelt kollektiv aufatmen: Missy Elliott ist mit einer neuen, 5 Track starken EP „ICONOLOGY“ zurück. Sie ist auch im Jahr 2019 das, was sie immer war: ein Game Changer. Ihre Musik, ihre Texte, ihre Technik und die gesamte Attitüde setzen Standards, nicht umsonst wurde die 48-Jährige dieses Jahr als erste Rapperin überhaupt in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen.