Modeselektor: Neue Single und Tour-Dates am Start!

Donnerstag, 29. November 2018 23:05 Uhr

Modeselektor prägen seit Anfang der 2000er Jahre die elektronische Musikszene mit ihren extravaganten DJ-Sets und genreübergreifenden Produktionen. Jetzt melden sie sich mit einer neuen Single zurück.

Nach ihrer letzten Albumveröffentlichung 2011 und der anschließenden Modeselektor-Live-Tournee waren sie mit Moderat beschäftigt, ihrem Nebenprojekt mit Apparat – sowohl im Studio als auch intensiv auf Tour.

„Bass! Wir brauchen Bass!“

Mit „Wealth“ feat. Flohio meldet sich das Electro-Duo nun zurück. Mit dabei ihre Geheimzutaten in Form von markanten Abenteuern in Sound, Bass und Beats. Kritiker loben dabei den charakteristisch kühnen Geist, der einen zauberhaften Ankerpunkt auf der Berlin-London-Achse schlägt. Hierbei treffen urbaner London-Sound und Berliner Electro aufeinander.

Mit dabei ist die in Südlondon lebende Rapperin Flohio, die in Underground-Kreisen zu den aufstrebenden britischen Künstlerinnen gehört und in der Vergangenheit schon mit Acts wie L-Vis 1990 oder Gaika zusammen arbeiten konnte. Wer Bock auf Modeselektor live hat, kann sich die Herrschaften ab Februar auf ihrer Welttournee anschauen.

Hier sind die Tourdates

20.02.2019 Brüssel – Botanique (BE)

21.02.2019 Basel – Roßhalle (CH)

22.02.2019 Paris – Elysée Montmartre (FR)

23.02.2019 London – Oval Space (UK)

27.02.2019 Prag – Roxy (CZ)

28.02.2019 Wien – Arena (AT)

01.03.2019 Mailand – Magazzini Generali (IT)

02.03.2019 München – Alte Kongresshalle (DE)

06.03.2019 Amsterdam – Paradiso (NL)

07.03.2019 Berlin – Secret Location (DE)

02.04.2019 Montreal – Theatre Farmont (CA)

03.04.2019 New York – Elsewhere (US)

04.04.2019 Los Angeles – Echoplex, (US)