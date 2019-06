Monsta X: Schaffen es die K-Pop-Burschen mit diesem Hit auch hierzulande?

Montag, 24. Juni 2019 18:52 Uhr

Spätestens seit den Welterfolgen von BTS und Blackpink ist K-Pop als das ganz große globale Musik-Phänomen im internationalen Chart-Mainstream angekommen – Musikfans in Europa und den USA scheinen gar nicht genug zu bekommen vom supereingängigen High-End-Pop aus Südkorea.

Mit Monsta X kommt nun hierzulande eine Boyband an den Start, die bereits seit 2015 weltweit sensationelle Erfolge feiert. Die sieben Mitglieder Shownu, Wonho, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney und I.M. debütierten vor vier Jahren in der koreanischen Reality-TV-Show „No.Mercy“ und erreichen mittlerweile via Spotify monatlich (!) mehr als 2,7 Millionen Hörer.

Große Träume

Zu ihren größten Hits zählen u.a. „Hero“ (knapp 32 Millionen Spotify-Streams), „Dramarama“ (25 Millionen Spotify-Streams), „Beautiful“ (21 Millionen Spotify-Streams) und die Steve Aoki-Kollaboration „Play It Cool“ (über 14 Mio Spotify-Streams).

Quelle: instagram.com

Mit „Who Du U Love” legt die Band nun ihre Kollaboration mit US-Superstar French Montana („Unforgettable“) vor, die sich anschickt, Shownu, Wonho, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney und I.M. weltweit zum endgültigen Durchbruch zu verhelfen. Die Chancen stehen dabei ziemlich gut, denn dieser Sound und Montanas Flow ergänzen sich doch prima, oder?

Wer die Jungs und ihre strammen Tanzeinlagen live erleben möchte, kann das am 13. Juli, denn da sind Monsta X im Rahmen ihrer „We Are Here“-Welttournee in der Berliner Mercedes Benz Arena.