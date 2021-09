MTV VMAs 2021: Justin Bieber feiert fulminante Rückkehr

Justin Bieber darf sich 2021 "Künstler des Jahres" nennen. (jom/spot)

13.09.2021 08:24 Uhr

Die MTV Video Music Awards wurden am Sonntagabend verliehen. Justin Bieber holte sich im Hoodie den Preis als "Künstler des Jahres" ab und legte nach sechs Jahren ein Comeback auf der Award-Bühne hin. Während Madonna die Show überraschend eröffnete, zählte Olivia Rodrigo zu den Abräumern des Abends.

Justin Bieber (27) wurde bei den MTV Video Music Awards in New York am Sonntag (12. September) als „Künstler des Jahres“ ausgezeichnet. Der Popstar führte in diesem Jahr die Nominierungsliste der Preisverleihung mit sieben Nennungen an. „Wie wir wissen, passiert so viel auf der Welt, während wir sprechen“, sagte Bieber, in Hoodie und Baggy Pants gekleidet, während seiner Dankesrede.

„Ich weiß, ihr habt es wahrscheinlich schon oft gehört. Wir befinden uns in beispiellosen Zeiten mit dieser Covid-Sache, die gerade passiert“, führte er weiter aus. Musik sei ein großartiges Medium, um „Menschen zu erreichen und uns alle zusammenzubringen. Deshalb sind wir jetzt hier. Wir sind alle zusammen hier.“

Auf der Bühne performte er „Stay“ mit The Kid Laroi (18) und seine Single „Ghost“. Der Sänger, der in Begleitung von Frau Hailey (24) kam, trat nach sechs Jahren erstmals wieder bei den MTV VMAs auf. Eröffnet wurde die Show mit einem Überraschungsauftritt von Madonna (63). „Sie haben gesagt, wir würden nicht durchhalten – aber wir sind immer noch hier“, sagte die Sängerin im Barclays Center und gratulierte dem Sender MTV zu seinem 40. Geburtstag.

Die Gewinner des Abends

Justin Bieber gewann mit Daniel Caesar (26) und Giveon (26) für „Peaches“ den „Best Pop“-Award. Als „Video des Jahres“ wurde zudem „Popstar“ von DJ Khaled (45) ft. Drake (34) ausgezeichnet, in dem Justin Bieber eine Rolle übernommen hatte. Den „Song des Jahres“ lieferte Olivia Rodrigo (18) mit „Drivers license“. Die US-Sängerin wurde zudem als „Best New Artist“ und „Push Performance of the Year“ mit einem „Moonman“ geehrt.

Lil Nas X (22) konnte sich über den Preis für das „Video des Jahres“ freuen. BTS wurde als „Beste Band“ und für „Best K-Pop“ ausgezeichnet.

Das sind weitere Preisträger

Der Preis für „Best Hip-Hop“ ging an Travis Scott (30) ft. Young Thug & M.I.A. für „Franchise“. „Best R&B“ holten sich hingegen Bruno Mars (35), Anderson Paak (35), Silk Sonic – „Leave The Door Open“. Als „Best Rock“ wurden John Mayer (43, „Last Train Home“) und als „Best Alternative“ Machine Gun Kelly (31) ft. blackbear (30) – „my ex’s best friend“ ausgezeichnet. In der Kategorie „Best Latin“ (feat. Rosalía) und „Video for good“ durfte sich Billie Eilish (19) freuen („Lo Vas A Olvidar“ und „Your Power“).

In der Kategorie „Beste Kollaboration“ gewannen Doja Cat (25) ft. SZA (30) mit „Kiss Me More“. Die Foo Fighters erhielten zudem den „Global Icon Award“. Moderiert wurde die Preisverleihung 2021 von US-Rapperin Doja Cat (25).