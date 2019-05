Nadja Abd el Farrag ist seit 7 Monaten trocken

Donnerstag, 16. Mai 2019 09:12 Uhr

Nadja Abd el Farrag (54) will ein neues Leben beginnen und das soll nicht mehr vom Alkohol bestimmt sein. Die Ex von Dieter Bohlen hat viele Jahre versucht vom Alkohol los zu kommen, erlitt aber immer wieder einen Rückfall. Nun hat sie es offenbar geschafft: Naddel ist seit 7 Monaten trocken.

Der Alkoholverzicht tut Nadja Abd el Farrag gut, sie sagt gegenüber RTL: „Aktuell geht es mir gut. Mir geht es eigentlich verhältnismäßig super. Ich hab das Gefühl es passiert etwas, es passiert etwas Neues. Also A, mit Wohnung, B, mit neuen Jobs. Ich hab so das Gefühl, da gehen Türen auf.“

Sie will ein Comeback

Nadja Abd el Farrag will nun auf Mallorca durchstarten, wird in den kommenden Monaten in „Krümels Stadl“ auftreten: „Bei Krümel mache ich jetzt die Saison, die geht bis September. Dann hoffe ich, dass das ein oder andere Angebot erfolgreich wird.“

Auch wenn sie sich auf Malle in ein Gebiet wagt, wo Alkohol an der Tagesordnung steht, möchte sie durchhalten. Sie sagt: „Es glaubt mir ja auch keiner, wenn ich das erzähle. Nein, entweder ganz oder gar nicht. Und ich will das ein Jahr durchziehen. Fehlen noch ein paar Monate, aber ich schaffe das. Ich fühle mich rundum wohl, ich habe drei Kilo zugenommen.“