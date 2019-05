Nadja Abd el Farrag: Neues Leben auf Mallorca

Donnerstag, 9. Mai 2019 15:29 Uhr

Nadja Abd el Farrag wandert aus. Die 54-Jährige will jetzt ihr altes Leben voller negativen Schlagzeilen wirklich, wirklich, wirklich hinter sich lassen und nach vorne blicken. Dafür setzt sie alles auf eine Karte, packt ihre Koffer und verlässt ihr Zuhause in Hamburg.

Vergangene Woche feierte Naddel mit neuem weißen Strahlen und neuer blonder Perücke die Eröffnung der Party-Saison auf Mallorca.

In den nächsten Monaten will sie auf der Sonneninsel als Sängerin in Krümels Stadl in Peguera durchstarten. „Voraussichtlich zweimal die Woche wird sie bei uns auftreten“, verrät Marion, die Inhaberin im Gespräch mit dem Hambuerger Magazin ‚Closer‘. „Um nicht ständig zu pendeln, wird Nadja dauerhaft nach Mallorca ziehen. Im Juni geht es los.”

Quelle: instagram.com

Wohnung gesucht

Für die Ex von Dieter Bohlen, die bislang im Hamburger Hotel eines Freundes logierte, wird auf der Insel nun eine kleine Wohnung gesucht. „Da sich Marion hier ja super auskennt, wird sie mich sicher unterstützen“, so Naddel zuversichtlich. Dass der Umzug auf die Party-Insel für die einstige Alkoholikerin eine potenzielle Gefahr darstellen könnte, denkt ihre Freundin nicht. „Ich bin da sehr optimistisch“, so Marion. „Sie hat seit fünf Monaten keinen Tropfen mehr getrunken, ich denke, sie schafft das.”