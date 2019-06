Nadja Abd el Farrag will neue Zähne: „Nach 30 Jahren muss es sein“

Donnerstag, 6. Juni 2019 08:52 Uhr

Nadja Abd el Farrag (54) will einen Neustart auf Mallorca wagen und ab der neuen Saison regelmäßig auf der beliebten Ferieninsel auftreten. Damit das Comeback klappt, hat Naddel dem Alkohol abgeschworen und nun müssen ihre unnatürlich ultraweißen Zähne dran glauben.

Nadja Abd el Farrag, bekannt für ihre Tipp-Ex weißen Zähne, möchte zurück zu einem natürlicheren Look. Aber auch Zahnschmerzen plagen sie – es muss unbedingt etwas passieren, deswegen begibt sie sich in Profi-Hände um ihre Beißerchen wieder auf Vordermann zu bringen. Gegenüber RTL sagt sie: „Meine Vorderfront wird gemacht, vor allem vorne tut das alles so weh. Aber nach 30 Jahren muss es ja auch mal gemacht werden.“

„Es ist too much“

Zahnarzt Dr. Milan Michalides nimmt sich ihr an, er selbst findet Naddels Zähne zu viel des Guten: „Es gibt niemanden in Deutschland, der nicht die Zahnfarbe von Naddel kennt. Jeder, der bei uns in die Praxis kommt, will helle Zähne, aber nicht so hell wie bei Naddel. Es ist einfach too much.“

Gesagt, getan. Nadja bekommt vom Dr. Michalides eine Make-Over ihrer Zähne und ist später total happy, die Zähne sind hell, aber viel natürlicher.

Na dann steht einer neuen Mallorca-Karriere nichts mehr im Weg.