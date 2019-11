Nasty Cherry: Charli XCX schickt diese Girl-Band ins Rennen

Popsternchen Charli XCX versucht sich jetzt in einer anderen Rolle: So stellte sie vor wenigen Monaten die Girl Group Nasty Cherry zusammen – und es verwundert kaum, dass sie so sehr an die Band glaubt.

Nun veröffentlichen die Ladies ihre Debüt-EP „Season 1″. Am 15. November veröffentlichte die Band ihre „I’m With The Band: Nasty Cherry“ Doku-Serie exklusiv bei Netflix.

Werden sie die neuen Spice Girls?

Über sechs Episoden dokumentiert sie ihre Entstehungsgeschichte – von ihrem Zusammenziehen und ersten Bandproben über ihre erste Performance bis hin zur Veröffentlichung der Debüt-Single und allem dazwischen.

„I’m With the Band: Nasty Cherry” bietet einen intimen Einblick, was es heutzutage braucht, um einen Band zu gründen, und folgt den Frauen, während sie sich durch ein neues Zeitalter der Musik navigieren, entlang des Weges ihre eigenen Regeln aufstellen und Instagram-Feeds sprengen.

2020 geht es für Nasty Cherry aufregend weiter, denn die Band wird sich auf ihre erste UK- und US-Tour begeben. Beginnend mit dem 28. Februar im schottischen Glasgow, wird das Quartett insgesamt acht Shows spielen, darunter in London, New York und Los Angeles. Zudem sind Nasty Cherry für das SXSW 2020 bestätigt.