07.10.2020 23:15 Uhr

Nena: Das neue Album „Licht“ kommt Mitte Oktober

Nena, Deutschlands größte Pop-Ikone, verstand es schon immer, positive Energie in Pop zu verwandeln und andersrum. Und jetzt, in Zeiten, in denen nur das Ungewisse gewiss ist, singt sie mit ihrer unverwechselbaren Nena-Stimme allen Ängsten und Zweifeln entgegen.

„Licht“ ist ein energie-geladenes Pop-Album voller Strahlkraft und der Soundtrack für den Neu-Beginn. Mit jedem Ton und in jeder Zeile findet man auf „Licht“ Hoffnung, Leichtigkeit und Herzenstiefe. Ob mal nur zur folkig hymnischen Akustikgitarre oder zu elektronisch tanzenden Synthesizer-Beats: Das Album „Licht“ inspiriert, das Leben zu feiern.

„Die stärksten Kräfte sind Liebe und Licht“

Nena sagte über ihr am 16. Oktober erscheinendes neue Album: „Liebe und Licht sind für mich die stärksten Kräfte. Und wir haben sie alle in uns. Wenn wir uns darauf besinnen und jeder von uns bereit ist, Licht und Liebe in die Welt zu schicken, finden wir auch in unser Vertrauen, alles schaffen zu können und nutzen genau jetzt die Möglichkeit, unser Zusammenleben auf diesem Planeten ganz neu zu gestalten, zum Wohle aller Beteiligten.“

Das letzte Album erschien 2015

Über ihren Song „Wandern“ fügte hinzu: „Für mein neues Album wollte ich einen transparenten, schlichten Sound. Einen Sound, der die Songs in den Mittelpunkt stellt. Und „Wandern“ wollte ich noch reduzierter produzieren. Es ging mir um das Lagerfeuergefühl, das ich beim Schreiben hatte. Das sollte nicht durch unnötige Instrumentierung verloren gehen. „Wandern“ singe ich daher so wie ich den Song geschrieben habe: zur Akustikgitarre.“

Nenas letztes Album „Oldschool“ erschien 2015. „Licht“ ist Nenas 18. Album, die Platten der „Nena“-Band und das Debüt als „The Stripes“ inbegriffen.