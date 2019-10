Neu: Patric Scott & Naturally 7 mit „All Around The Globe“

Mit „Spirit“ erschien gerade das sechste Album des Sängers Patric Scott. Erst vor kurzem zeigte er mit der Single „All Around The Globe“ was gesangstechnisch alles in ihm steckt. Dabei standen ihm die Könige des A-Capella-R’n’B aus New York, Naturally 7, zur Seite. Der smoothe Song gab einen ersten Vorgeschmack auf die LP, die von leidenschaftlichen Soul geprägt ist. Vom ersten bis zum letzten Ton zelebriert Patric Scott den Geist und die Sinnlichkeit des Genres.

„Spirit“ ist für Patric der nächste Schritt auf einem Weg, der für den Schweizer Sänger bereits im Alter von vier Jahren mit Auftritten im Wohnzimmer begann. Mit seinem aktuellen Release zelebriert der begabte Musiker vom ersten bis zum letzten Ton seine Liebe zu großen Gesten – und dem Geist des Soul. Mit seiner musikalischen Vielfalt und der Leidenschaft verleiht der 34-jährige seiner Musik eine Menge Seele. Getrieben von enormer Spielfreude lotet er auf der neuen LP den Facettenreichtum des Soul aus und traut sich auch mit anderen Genres zu experimentieren.

Musikalisch vielseitig

So sind Songs entstanden, die wie „I´ve My Love To Keep Me Warm“ mit einem unüberhörbar jazzigen Einschlag, „Favourite Time Of The Year“ in bester Songwriter-Tradition, „Golden“ mit seinem Hauch eisiger Coolness oder die energetische Tanznummer „A Million Dreams“. Mit „Every Little Thing“, „Mary Did You Know“, „Redemption“, „Giving You Back“ oder dem federleichten „Catching Snowflakes“ lässt Patric Scott die Leichtigkeit von Pop, die Melancholie von Balladen und die Power moderner urbaner Beats zu einem neuen Ganzen zusammenfließen.

Mit seiner ausdrucksstarken, charakteristischen Stimme und der Leidenschaft, die der Sänger in seine Musik steckt, zelebriert er jenen Geist, den wir alle fühlen, wenn Winter und Weihnachten vor der Tür stehen.

In den letzten 20 Jahren hat Patric Scott sich an renommierten Instituten in Österreich, Deutschland und den USA von Cello und Piano bis hin zu Gesang und Schauspiel ausbilden lassen. Während seiner zahlreichen Engagements als Musicaldarsteller, wobei er schon für Roman Polanskis „Tanz der Vampire“ als Alfred auf der Bühne stehen durfte, arbeitete er hinter den Kulissen weiter an seinen eigenen Projekten. Das neue Album „Spirit“, das heute erscheint, ist nach „Paint Me Back“ und anderen erfolgreichen Werken bereits die sechste Solo-Veröffentlichung.