Neue Musik von Selena Gomez

Selena Gomez-Fans aufgepasst. Schon am kommenden Freitag droppt die Sängerin ihr neues Album. Volle vier Jahre nach ihrem großartigen Album „Revival“ bringt Selena Gomez (27) endlich ein neues Album auf den Markt.

Schon seit gestern spekulierten die Fans, ob die neusten Instagrambilder der jungen Sängerin als versteckte Hinweise auf neue Musik interpretiert werden dürfen. Nun ließ die Ex-Freundin von Justin Bieber (25) endgültig die Bombe platzen.

Schon in weniger als einer Woche, am 23. Oktober 2019, wird ihre dritte Solo-LP „Lose You To Love Me“ erscheinen.

Quelle: instagram.com

Taschentuch-Alarm

Schon der Titel lässt auf ein klassisches Selena-Gomez-Album mit vielen emotionalen Herzschmerz- und Empowerment-Song hoffen. Privat gab es für die talentierte Latina auch so einiges zu verkraften, zum Beispiel die Hochzeit ihrer ersten großen Liebe. Erst Ende September heiratete Justin Bieber seine neue Freundin Hailey Baldwin (22).

Im Allgemeinen lebte die Musikerin in den vergangenen Monaten ein sehr zurückgezogenes Leben. Man darf also gespannt sein, ob sie mit „Lose You To Love Me“ ein tiefgründiges Singer-Songwriter-Album präsentieren wird oder ihrer bisherigen Linie mit einer unterhaltsamen Mixtur aus hochkarätigen Kollaborationen mit anderen Superstars treu bleibt.