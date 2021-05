Neue Stimmfarbe: Billie Eilish schreit auf ihrem zweiten Album!

03.05.2021 14:30 Uhr

US-Megastar Billie Eilish schreit auf ihrem '"wütenden" zweiten Album "Happier Than Ever".

Billie Eilish soll es als „sehr wohltuend“ gefunden haben, auf einem Song ihres anstehenden Albums auch mal ordentlich zu schreien.

Die ‚Your Power‘-Hitmacherin drückte auf den Liedern ihrer brandneuen Platte, die der Nachfolger ihres Debütalbums „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ von 2019 ist, sehr viel von ihrer „Wut und Frustration“ aus. Billie enthüllte gegenüber der aktuellen Ausgabe des britischen „Vogue“-Magazins, auf der sie nicht nur auf dem Cover in einem unfassbar neuen Look zu bewundern ist: “Zu schreien war sehr wohltuend. Weil ich sehr wütend war. In diesen Liedern ist so viel Wut drin – Wut und Enttäuschung und Frustration.“

Billie Eilish hat weiter an ihrer Stimme gearbeitet

Die „Therefore I Am“-Künstlerin sprach in dem Gespräch mit der berühmten Style-Bibel auch darüber, wie sehr sie sich als Songschreiberin weiterentwickelt hat und verriet auch, was für sie die positiven Dinge an der weltweite Pandemie sind. “Ich habe mich so sehr weiterentwickelt und habe meine Stimme so sehr verbessern können, es ist verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Ich denke, dass Veränderung eines der besten Geschenke der Welt ist”, so Eilish weiter.

Die 19-Jährige wird ihr neues „Happier Than Ever“-Album am 30. Juli auf den Markt bringen. (Bang/KT)

Tracklist

1. Getting Older

2. I Didn’t Change My Number

3. Billie Bossa Nova

4. my future

5. Oxytocin

6. Goldwing

7. Lost Cause

8. Halley’s Comet

9. Not My Responsibility

10. OverHeated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy

„Happier Than Ever“ wird auch als Deluxe Box-Set erhältlich sein und erscheint außerdem in mehreren exklusiven farbigen Vinyls, auf Kassette und als Fotobuch & CD.