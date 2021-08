Neues Album: Megastar Lizzo macht’s jetzt ganz spannend!

Megastar Lizzo kündigt neues Album an

02.08.2021 13:35 Uhr

US-Popschwergewicht Lizzo gehört zu den größten Entdeckungen der letzten Jahre. Jetzt arbeitet sie mit einem ganz ganz Großen der Branche an neuer Musik.

Lizzo enthüllte, dass sie heute (02. August) anscheinend eine bedeutende Ankündigung bezüglich neuer Musik machen wird.

Mit Mark Ronson im Studio

Nachdem die „Truth Hurts“-Künstlerin in der letzten Woche verraten hatte, dass sie mit Mark Ronson im Studio war, um an ihrem vierten Studioalbum zu arbeiten, hat die Musikerin angedeutet, dass ihre Fans möglicherweise nicht mehr lange auf ihre neuen Songs warten müssen. Neben einem Shh-Emoji und dem Schriftzug „SHHHHHHHH“ schrieb Lizzo am Sonntag (1. August) über ihren Account auf Instagram: „Gebt diesem Beitrag nicht einmal ein Like, weil euch mein morgiger Beitrag WIRKLICH gefallen wird #shhhhhhhhhhhh“.

Lizzo scherzt

Die „Juice“-Sängerin und der 45-jährige Musikproduzent witzelten gegenüber ihren Fans in einem Video auf TikTok, dass sie im Studio nicht gemeinsam an neuer Musik für Lizzos Nachfolger von dem gefeierten ‚Cuz I Love You‘-Album der Sängerin aus dem Jahr 2019 arbeiteten würden. Als Antwort auf einen Fan, der kommentierte: „Ich habe gehört, dass ein Album kommt“ antwortete die Künstlerin augenzwinkernd: „Ein Album? Absolut nicht… ich nehme kein verdammtes Album auf.“ (Bang)