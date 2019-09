Neues von ABBA: Die neuen Songs kommen erst 2020

ABBA stehen sich heute näher als am Karrierehöhepunkt. Die schwedische Band, die aus Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson und Björn Ulvaeus besteht, konnte in den 70er-Jahren mit Songs wie ‚Mamma Mia‘, ‚Dancing Queen‘ oder ‚Honey Honey‘ den ganz großen Durchbruch feiern.

Nach gescheiterten Ehen untereinander und vielen Differenzen trennte sich die Band 1982 und kam erst im vergangenen April nach 37 Jahren wieder zusammen. Bei der Aufnahme von neuen Songs fühlen sich die Bandmitglieder so verbunden wie noch nie. In einem Interview mit der britischen Zeitung ‚The Sun‘ verriet Björn nun: „So zusammen zu kommen hat zumindest für mich unsere Verbindung gestärkt und gefestigt. Besonders als die Ladies ins Studio gingen und hinter ihren Mikrofonen standen und zu singen anfingen… oh, dieser Sound. Die Qualität dieser beiden Ladies, wenn sie singen.“

Trennung 1982

1982 war die Band an der Scheidung von Björn und Agnetha zerbrochen und auch die Trennung von Benny und Frida trug ihr Übriges dazu bei. Björn betont aber nun, dass die Reunion lediglich der Beweis dafür sei, dass auch „zwei ehemals verheiratete Paare miteinander klarkommen können“.

Während der 74-jährige Björn und der 72-jährige Benny seit der Trennung so eng wie „Brüder“ zusammen geblieben waren, entwickelten sie bald ein „wirklich solides“ Arbeitsverhältnis zu ihren Ex-Frauen aus dem Popquartett. Björn erklärte dazu: „Ich denke, mit dem Alter kommt eine Herangehensweise an das Ganze, die dich sehr demütig macht und die Bindungen zwischen einem stärkt. Und wir wollen neue Dinge ausprobieren, und das ist sehr selten.“

Zwei neue Songs kommen erst 2020

In London wird Ende des Monats in einem ehemaligen Nachtclub der O2 Arena das „‚Mamma Mia! The Party‘ Restaurant“ eröffnet. Ticketpreise mit Vier-Gänge-Menü 160 Euro. Es erinnert an die griechische Taverne in den beiden ‚Mamma Mia!‘-Filmen und ist das zweite Partylokal nach der erfolgreichen Einrichtung in Stockholm.

Noch immer ist unklar, wann die beiden im Sommer 2017 neu aufgenommen Songs herauskommen. Zuletzt hieß es, dass „I Still Have Faith In You“ und „Don’t Shut Me Down“ definitiv noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Nun sollen die beiden neuen Songs doch erst irgendwann nächstes Jahr veröffentlicht, da die Umsetzung der Technologie der Avatare (Abbatare) für eine Welttournee länger als erwartet braucht, um perfekt zu werden.