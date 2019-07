Newcomerin Vlude: „Du rufst nur an, wenn du high bist!“

Samstag, 13. Juli 2019 19:54 Uhr

Vlude. Ein vielleicht zunächst ungewöhnlicher Name, der aber bei dieser besonderen Künstlerin durchaus Sinn macht. Sängerin Hanni stammt aus dem Norden, lebt in Hamburg. „Der Norden bedeutet für mich Heimat. Deswegen auch die Gezeiten. Flut fand ich dann aber zu einfach deswegen etwas moderner Vlude“, erklärt sie. Wenn man Vlude vor sich hat und sich mit ihr unterhält, merkt man schnell, dass sie keine typische Durchschnittfrau ist.

Sie hat nicht nur Ausstrahlung, sondern steht mit ihrer Sichtweise, ihren Texten, ihrer Musik für eine ganze Generation. Produktion und Texte stammen meistens von ihr, das Know-How im Bereich Songproduktion hat sie sich zum Großteil selbst beigebracht. Vlude ist eine wahre Selfmade-Frau!

Worum geht’s genau in „High“? Welche Message möchtest du mit dem Song vermitteln?

In ‚High‘ geht es um das Hin- und Hergerissen sein in einer Affäre, von der der eine mehr erwartet als der andere. Wenn man feststellt, dass die Perspektive fehlt, ist es oft besser „Nein“ zu sagen, als ewig einer Illusion hinterherzulaufen und Kompromisse zu machen, die man selbst eigentlich nicht für richtig hält. „High“ erzählt die typische urbane Tinderstory – und die selbstbewusste Entscheidung gegen zu viel Unverbindlichkeit.

Ist der Song autobiografisch?

Ich habe einige Jahre in Berlin gelebt, Anfang 20. Das war auch die Zeit, in der es normal wurde, Tinder oder andere Apps auf dem Handy zu haben, viele Leute kennenzulernen, ständig auf erste Dates zu gehen und am Tag danach mit seinen Freunden darüber zu diskutieren, wie gut oder schlecht sie waren. Der Song ist eine Retrospektive auf diese Zeit, die für uns eine gute war, weil wir unsere Erfahrungen machen und teilen konnten, ohne uns dafür gegenseitig zu verurteilen. Wir waren euphorisch, und die Zahl möglicher Partner im Grunde unbegrenzt. Wir haben jedoch natürlich auch gelernt, wie es sich anfühlt, jemand anderen zu enttäuschen, oder selbst von einem Moment auf den anderen sitzen gelassen zu werden.

Für mich ist der Song autobiographisch, ohne auf eine spezielle Person gemünzt zu sein… mehr die Quintessenz oder Schlussfolgerung aus allen Geschichten, die ich und meine Freunde über die letzten Jahre erlebt haben, in denen sich das Datingverhalten unserer Generation extrem verändert hat. Dabei standen wir alle mal auf beiden Seiten, wollten mal mehr, mal weniger von der anderen Person – und haben daraus gelernt, was wir wollen und was nicht, und vor allem: Dass man es aussprechen muss.“

Wie lange hat die Erkenntnis gedauert, dass du den Typen abhaken solltest? Hast du Tipps für Leute, die in einer ähnlichen Situation feststecken? Wie „loslassen“?

Ich bin der Meinung: Was man wirklich will, das schafft man auch. Wenn er sich keine Zeit für mich nimmt, dann will er es wahrscheinlich einfach nicht. Wenn er mich nicht fragt, wie es mir geht, dann interessiert es ihn vermutlich nicht genug.

Es kann ein paar Wochen dauern, bis man WhatsApp Nachrichten so liest, wie sie wirklich dastehen. Und es dann auch nicht mehr hinnimmt, weil man denkt, er wäre es wert. Und sich dann selbst eingesteht: ‚Ich merke, dass das nichts für mich ist.‘ Ihm alles Gute zu wünschen und ihn gehen zu lassen. Sich dann ein paar Tage oder Wochen schlecht und alleine zu fühlen, weil etwas fehlt. Doch sobald man darüber hinweg ist, weiß man um die Richtigkeit der Entscheidung und um den eigenen Selbstwert. Ich denke, es ist gut, Gefühle und Verletzlichkeit immer wieder zuzulassen, und den Menschen mit den Erwartungen, die man hat ehrlich und offen gegenüberzutreten. Und dann ist das nächste Date möglicherweise der Jackpot. 🙂

Kurz gesagt: Trenn dich von Menschen, die dir nicht guttun, verabschiede dich von unrealistischen Erwartungen und sag Nein zu demjenigen, der dir kein klares Ja geben kann.

Wie lange hast du an dem Text zu „High“ geschrieben und wie lange hat die Produktion gedauert?

Den Text zu ‚High‘ habe ich im am 27.Januar 2018 in die Notiz App auf meinem Smartphone getippt. Das war ein Samstag, ich lag auf meinem Bett, im Hintergrund lief die Serie „Atypical“ auf Netflix. Ich hatte gerade angefangen, jemanden zu treffen, und war mir nicht sicher in welche Richtung es gehen würde. Wenn man einmal anfängt, auf einem Thema loszudenken, kommen einem natürlich auch alle anderen, vergangenen Stories wieder in den Kopf und mischen sich dazu… sie haben mir geholfen, in dem Song zu formulieren, was ich sicher nicht will: Einen Typen, der nur anruft, wenn er high ist. Dabei steht das „high“ für mich synonym fürs Betrunkensein, oder für die nächtliche SMS nach der Party oder aus Langeweile, weil man(n) mit sich nicht alleine sein will. Der Text war nach knapp einer halben Stunde fertig. Ich bin dann 1 oder 2 Tage später ins Studio gegangen, habe die erste Demo produziert, die Melodie und den Refrain überarbeitet und die Vocals eingesungen, die wir auch in der finalen Version verwendet haben. Der Song lag dann erstmal über ein halbes Jahr in meiner Dropbox. Im Spätsommer 2018 habe ich das Produzentenduo „DONKONG“ kennengelernt und die Produktion zusammen mit ihnen im Oktober innerhalb von einem Tag abgeschlossen – in demselben Hamburger Studio, wo auch die erste Demo entstanden ist.“