Niall Horan covert nun diesen Klassiker hier

Niall Horan hat eine neue Version von Ashes Hit "Moral of the Story" aufgenommen. Der irische Popstar kündigte die Veröffentlichung des Songs auf seinem Twitter-Account an, der am Mittwoch (17. Juni) erscheint.

Der Künstler erklärte auf seiner Social Media-Plattform: „Danke an @ashemusic dafür, dass ich deinen wunderschönen Song ‚Moral of the Story‘ mit dir singen durfte. Er kommt an diesem Mittwoch heraus und ich hoffe, dass er euch gefallen wird“.

In den höchsten Tönen

Der ehemalige One Direction-Musiker hat dem Track vier neue Zeilen hinzugefügt und bestand in einem Austausch mit Ashe via Twitter jedoch darauf, dass das Lied trotzdem immer noch das „Baby“ der Sängerin sei.

Niall, der sein zweites Soloalbum „Heartbreak Weather“ im Mai diesen Jahres veröffentlichte, lobte die Zusammenarbeit mit Ashe in den höchsten Tönen. „Moral of the Story“ wurde als Soundtrack zu dem Netflix-Film „To All The Boys: P.S. I Still Love You“ zum erfolgreichen Hit.

Niall hatte vor kurzem enthüllt, dass er sich während des Lockdowns nicht länger selbst „unter Druck setzt“, wenn es um das Schreiben von neuer Musik gehe. (Bang)