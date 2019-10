Niall Horan: Mit der neuen Kollabo wird’s nicht ganz einfach

Niall Horan würde mit Shootingstar Lewis Capaldi um einen neuen Song kämpfen. Der ehemalige One-Direction-Star hat sich mit seinem Musiker-Kollegen für eine neue Single zusammen getan, nun wollen beide den Song auf ihren respektiven Alben verwenden.

Gegenüber ‚BANG Showbiz‘ erklärte der ‚Nice to Meet Ya‘-Interpret bei den ‚BMI London Awards‘: „Wir [Lewis Capaldi und ich] haben uns gerade zusammen hingesetzt und einen Song geschrieben. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gehört, aber ich glaube, er ist ganz gut. Vielleicht bringen wir ihn eines Tages raus. Wir müssen dann aber vielleicht darum kämpfen.“ Niall wurde bei der Zeremonie für seine Tracks ‚On The Loose‘ und ‚Too Much to Ask‘ geehrt.

Neues Album kommt

Sein nächstes Album will der Singer-Songwriter bereits Anfang 2020 auf den Markt bringen, wie er im Interview mit ‚Hits Radio‘ verriet: „Das Album wird nicht vor Januar, Februar, erscheinen… Im März im nächsten Jahr, wisst ihr, mit neuen Singles und Werbetouren auf der ganzen Welt und solchen Sachen.“ Ganze 60 Lieder hat der Teenie-Schwarm für seine neue Platte verfasst, 40 davon werden wohl oder übel im Mülleimer landen.