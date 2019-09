Niall Horan: Neue Single ist „2000er-Rock à la Arctic Monkeys“

Niall Horan bringt nächste Woche seinen neuen Song ‚Nice To Meet Ya‘ auf den Markt. Seit 2017 warten die Fans nun schon auf neue Musik des früheren One Direction-Stars. Am Donnerstagabend teilte er jetzt einen siebenminütigen Preview-Clip zu dem mit Spannung erwarteten Track.

Auf Instagram und Twitter enthüllte Niall Horan außerdem das Artwork zu dem Lied. „Fast zwei Jahre nach ‚Flicker‘ bin ich bereit, loszulegen. Meine neue Single #NiceToMeetYa kommt am 4. Oktober raus“, schrieb der Ire daneben.

Eine ganz andere Richtung

‚Nice To Meet Ya‘ schrieb Niall zusammen mit der Singer-Songwriterin Ruth-Anne Cunningham – und das innerhalb eines einzigen Tages. So enhüllte die Irin kürzlich gegenüber ‚OfficialCharts.com‘: „Für das zweite Album hatte ich weniger Zeit mit ihm, weil ich auf Tour war und es schwerer war, Zeit füreinander zu finden. Aber wir hatten zwei Tage. Wir schrieben die Single am ersten Tag und am zweiten Tag schrieben wir einen anderen Song.“

Nialls neue Single sei typischer 2000er-Rock à la Arctic Monkeys und Kasabian, „was sehr gut ankommen wird, denke ich“, so Ruth-Anne. Mit dem Ergebnis sei sie hochzufrieden: „Es hat etwas Magisches… Ich denke wirklich, dass etwas Magisches passiert, wenn wir zusammen schreiben. Es war ein sehr besonderer Tag.”