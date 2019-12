Niall Horan schwärmt von dieser Sängerin

Niall Horan ist ein riesiger Fan von Kacey Musgraves. Der ‚Put A Little Love On Me‘-Sänger wandte sich via Twitter an die Öffentlichkeit, um Kaceys 2018er Album ‚Golden Hour‘ zu loben. Außerdem verriet der 26-Jährige, es sich bereits „hunderte Male“ angehört zu haben.

Er schrieb: „Ich habe mir ‚Golden Hour‘ von Kacey Musgraves hunderte Male angehört und es wird niemals langweilig. Es gibt keine andere Kunstform, die mich Dinge fühlen lässt, so wie Musik es tut.“ Musgraves nannte zuvor ihre Ehe mit Singer-Songwriter Ruston Kelly als Inspiration für das Album.

Es geht um Liebe

‚iHeartRadio‘ sagte sie: „Es ist eine Kollektion aus Songs, die eine schöne, positive Veränderung in meinem Leben repräsentieren, dass man die richtige Person trifft und heiratet. Aber es gibt auch andere Aspekte der Songs darauf, die andere Facetten des Lebens repräsentieren, die mich auch inspirieren. Wenn ich meine Familie vermisse, herausfinde, wie ich mit einem Tourplan umgehe, und heimkomme und die Freunde nicht sehe.“

Niall Horan bereitet sich derzeit auf die Veröffentlichung seines zweiten Solo-Albums vor und verriet bereits, dass viele der Songs von dem Herzschmerz inspiriert sind, den er nach der Trennung von Hailee Steinfeld verspürte. Mal sehen, wie sich das am Ende anhört…