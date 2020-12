12.12.2020 08:55 Uhr

Nick Ferretti: Vom Straßensänger zu DSDS und zum „Supertalent“

Der neuseeländische Sänger Nick Ferretti (30), den Dieter Bohlen vor einigen Jahren in der Fußgängerzone Mallorcas aufgepickt hat und der den zweiten Platz 2019 bei "Deutschland sucht den Superstar machte, überzeugte jetzt auch beim "Das Supertalent".

Er bekam am Donnerstagabend Standing Ovations vom Publikum und von der Jury. Bruce fragte Dieter, warum so eine fantastische Stimme kein Weltstar ist. Woraufhin Dieter Bohlen antwortete: „Ich verstehe das auch nicht. Ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut. Der Typ ist so geil. Für mich ist er der beste Sänger überhaupt!“

Und Dieter Bohlen ging noch weiter und sagte Nick Ferretti: „Es gibt viele Leute, die an dich glauben, aber ich bin dein größter Fan. Wenn ich irgendwann mal heirate, dann musst du auf meiner Hochzeit singen!“

Na, für eine große Musikkarriere hatte es bislang nicht gereicht, vielleicht klappt es diesmal.

Zweiter Versuch für Vanessa Calcagno

Und noch ein Musiktalent bekommt eine zweite Chance! Die Opernsängerin und zweifache Mutter Vanessa Calcagno (34) schaffte es vor 10 Jahren ins Finale von „Das Supertalent„, verpasste aber um 0.1 Prozentpunkte den Sieg, der damals an einen Hund ging.

Am Samstag, den 12. Dezember 20 tritt sie erneut auf der Supertalent-Bühne auf und sieht ihren Auftritt als zweite Chance. Außerdem dabei: Ein Stimmimitator, ein Spontan-Dichter, Lasso-Werfer, ein Boomerang-Artist, ein Horizontal-Jongleur und viele andere Talente.