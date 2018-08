Nick Jonas trifft Robin Schulz: Und das hier ist das Ergebnis

Freitag, 24. August 2018 15:50 Uhr

Pop-Superstar trifft auf EDM-Überflieger: „Right Now“ heißt die gemeinsame Single von Nick Jonas (ehem. Jonas Brothers) und Robin Schulz, die heute erschienen ist.

Komponiert wurde der Song von Nick Jonas, Steve Mac und Skylar Grey, Robin Schulz übernahm die Produktion des Titels. Für Nick Jonas ist es dabei nicht die erste Zusammenarbeit mit einem EDM-Star: Schon 2017 tat er sich mit Mike Posner („I Took A Pill In Ibiza“) zusammen, woraus die Single „Remember I Told You“ hervorgehen sollte. Das Video zum Song soll am 31. August folgen.

Zuletzt hatte der Grammy- und Golden Globe-nominierte Nick Jonas u.a. exklusive Songs zu Filmen wie „Fifty Shades Darker“ oder auch „Ferdinand“ beigesteuert – und damit jene Erfolgsserie fortgesetzt, die im November 2014 mit der Veröffentlichung seines selbstbetitelten Solodebüts begonnen hatte.

Durchbruch 2014

Die Erfolgsgeschichte von Nick Jonas‘ Produzenten-Partner Robin Schulz muss ebenfalls nicht verschwiegen werden: Gebürtig aus Osnabrück, jettet der DJ und Produzent mittlerweile um die ganze Welt, um seine riesige Fangemeinde zum Tanzen zu bringen. Allein sein unglaublicher Karrierestart macht ihn zum Inbegriff des Wortes „Pop-Phänomen“: Gerade mal vier Jahre ist es her, dass Robin Schulz mit seinem gefeierten Remix von „Waves“ feat. Mr. Probz und dem weltweiten Hit „Prayer In C“ feat. Lilly Wood & The Prick zum allerersten Mal die Spitzen der internationalen Singlecharts erreichte.

Dabei sind vier Jahre genügend Zeit im schnelllebigen Dance-Kosmos, in dem der 30-Jährige operiert, um reichlich weitere Erfolge zu landen: Schon 2015 entpuppte sich z.B. der Track „Sugar“ feat. Francesco Yates als weiterer Hit – mit weit über 700 Millionen Streams. Mit seinem einzigartigen Mix aus House, Electro und Pop ist der Osnabrücker DJ und Produzent in Rekordgeschwindigkeit zum erfolgreichsten deutschen Musikexport der letzten zwei Jahrzehnte avanciert.