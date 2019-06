Nicki Minaj: Kann sie mit dieser Dancehall-Nummer Cardi B ausstechen?

Freitag, 21. Juni 2019 21:29 Uhr

Nicki Minaj ist zurück und veröffentlichte gerade das Video zu ihrer neuen Single ,Megatron‘! Dabei geht die dralle Rapperin Nummer sicher und verlässt sich auf einen treibenden Dancehall-Beat, der durchaus Hitpotenzial hat.

Auf ,Megatron‘ zeigt sich die Queen Of Rap in Höchstform und schüttelt mal eben einen absoluten Sommer-Banger aus dem Ärmel, der die warmen Monate mit Sicherheit dominieren wird. Das von Mike Ho produzierte Video setzt die unbeschwerlichen Vibes optimal in Szene und zeigt Nicki beim Tanzen und Posieren am Pool, sowie am Ende beim Anzünden eines Lamborghinis – Queen Shit only.

Nicki braucht den Hit

Gewohnt frech und sexy rappt die New Yorkerin ausgelassen über ihr Sexleben und verteilt die eine oder andere verbale Handschelle an ihre Hater, die ihre neue Beziehung mit einem Ex-Knasti ins Lächerliche zogen.

Quelle: instagram.com

‚Megatron‘ ist Nickis erster Solo-Release seit ihrem letztjährigen Erfolgsalbum ,Queen‘, das in zahlreichen Ländern weltweit die Top-10 knackte und in den USA mit Platin ausgezeichnet wurde. Kürzlich war die 36-Jährige auf zahlreichen Gastbeiträgen aktiv, wie auf Chris Browns ,Wobble Up‘ oder auf ,BAPS‘ von Trina. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Song sich zum Hit mausert, denn den könnte Nicki durchaus vertragen, denn ihre letzten Veröffentlichungen blieben hinter den Erwartungen zurück und ließen sie neben Erzfeindin Cardi B blass aussehen.