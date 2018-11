Nicki Minaj macht’s mit Zayn Malik

Donnerstag, 15. November 2018 18:54 Uhr

Manche Zusammenarbeiten sind überraschend: Diese hier auch: Zayn Malik (25) und Rap-Schnitte Nicki Minaj (35).

Mit „No Candle No Light” legt der britische Superstar seine Zusammenarbeit mit Nicki Minaj vor, der beide Fanlager spätestens seit dem Ankündigungs-Tweet der Rapperin („eine meiner absoluten Lieblings-Kollaborationen“) mit Ungeduld entgegen fiebern. Gleichzeitig geht ein Lyric-Video zum Song online. „No Candle No Light“ wurde von Zayn mitgeschrieben und erzählt die Geschichte eines Paares, dessen Beziehung vor dem Aus steht.

Coverboy in der britischen Vogue

Anfang dieser Woche zierte Zayn das Cover von Vogue UK und war damit der erste Mann in der Geschichte des Magazins, dem diese Ehre zu Teil wurde. Sein kommendes Album ist der Follow-Up zu dem von der Kritik gefeierten Album „Mind Of Mine“, mit dem es ihm als erstem männlichen Solokünstler gelang, gleichzeitig Platz eins der US- und UK-Charts einzunehmen.

Quelle: instagram.com

Die Single „Pillowtalk“ erreichte in 68 Ländern der Welt Platz eins der Charts.