Nico Santos singt Max Giesingers „Auf das was da noch kommt“

Am 5. Mai startet bei VOX die diesjährige Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ mit den Songs von Max Giesinger.

In der Auftaktfolge steht das musikalische Werk des einstigen „The Voice“-Finalisten im Fokus. „Als Musiker ist es die schönste Show, an der man teilnehmen kann. Ich bin schon so gespannt, ob es mich emotional so erreichen wird, dass mir auch Tränen kommen“, so Max Giesinger zum Beginn des Abends.

Nico Santos stylt den Song um

Eines der Highlights der Show: Nico Santos (eigentlich Nico Wellenbrink)! Der Mann mit der rauchig-geilen Stimme singt Max letzten Hit „Auf das, was da noch kommt“. Mit „Auf das was da noch kommt“ schrieb Giesinger eine Hymne ans Weitermachen. Auf dem Tauschkonzert-Sofa erzählt er seinen Künstler-Kollegen von seinem harten Start in die Musikkarriere – und seiner nach zwei Wochen abgebrochenen Ausbildung zum Bankkaufmann. „Auf den Song könnte man eigentlich ganz geil drauf tanzen“, dachte sich Nico Santos, als er den Titel das erste Mal hörte. Und stylte ihn zu einem 80s-Hit mit ordentlich Groove um. „Das hatte Eier, Digger“, lobt Rapper MoTrip. Und auch für die niederländische Sängerin Ilse DeLange ist klar: „Was für eine Bombe!“

Wir sind schon sehr gespannt!

2018 war Nico Santos der meistgespielte Künstler im deutschen Radio! Seine aktuelle Single „Like I Love You“ mit Topic ist draußen, die Veröffentlichung des zweiten, nach ihm benannten Albums folgt am 8. Mai. Das erste Album „Streets Of Gold“ erschien 2018.

Die große Deutschland-Tour findet nun voraussichtlich im Herbst statt. Sie wurde aus aktuellem Anlass aus dem März verschoben.

Giesinger-Songs in der 1. Folge

Nico Santos – Auf das, was da noch kommt

MoTrip – 80 Millionen

Michael Patrick Kelly – Wenn sie tanzt

Ilse DeLange – Für dich

Max Giesinger – Nie besser als jetzt

Jan Plewka – Leerer Raum

LEA – Für immer

