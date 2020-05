Nico Santos: So sehen Open Airs 2020 aus!

Nix da mit großer Kulisse! Popstar Nico Santos eröffnete die Open-Air-Saison auf der Bühne des Amphitheaters Gelsenkirchen vor überwiegend leerem Auditorium.

Der Radiosender 1LIVE präsentierte am Samstagabend „Das Konzert mit Nico Santos“. Und der Star mit der rauchigen Stimme spielte mit seiner Band ab 21 Uhr und immerhin 100 Glückliche durften als Gewinner einer Auslosung dabei sein. Über 6.000 Personen haben normalerweise Platz in dem weiten Rund.

Was früher als Schande galt, ist heute quasi State of the Art! Hauptsache spielen, dann halt auch vor leerer Kulisse – das ist das Motto der Popstars.

Und diese Show war mit Abstand die wohl bislang einsamste des großartigen Sängers, der es 2018 mit seinem Smash-Hit „Rooftop“ bis auf Platz 4 der US-Billbord-Charts schaffte. Die 100 glücklichen Gewinner wurden sorgsam verteilt im Auditorium. Es galten die verordneten Hygiene- und Abstandsbestimmungen.

Mit dem Konzert wurde die „Wiederaufnahme des Kulturbetriebs in Nordrhein-Westfalen“ zelebriert.

Bis Ende August dauern die Beschränkungen

Natürlich generieren derartige Veranstaltungen auch Bilder für die Geschichtsbücher, schließlich erlebt nicht jeder eine Pandemie wie diese. Die erste weltumspannende seit 100 Jahren. Großveranstaltungen wie eben auch Open-Airs bleiben bis mindestens 31. August untersagt. Andere Künstler versuchen sich derweil mit Autokino-Konzerten auszuhelfen, wo die Besucher in ihren fahrbaren Untersätzen verweilen müssen.

Die Show wurde aufgezeichnet und wird am heutigen Sonntag ausgestrahlt.

Wer Nico Santos außerdem sonst noch irgendwo sehen will: Der 27-Jährige ist derzeit Gast in der VOX-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert„. und: Das begleitende Album „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert Vol.7“ ist gerade von null auf Platz 1 in die offiziellen deutschen Charts eingestiegen. Das Album gibt’s als Standard-Version, als Super Deluxe mit drei CDs, inkl. erstmalig aller Duette und als limitierte Fanbox erschienen.

Nicos selbstbetiteltes neue Album steht übrigens derzeit auf Platz 5.

Nächste Autokino-Termine mit Nico

3.6. Hannover

4.6. Düsseldorf

7.6. Berlin

11.6. Ingolstadt