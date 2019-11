Nicole Kidman: Zweite Karriere als Sängerin?

Statt am Set ihres nächsten großen Kinofilms findet man Nicole Kidman (52) derzeit im Musikstudio. Will die Oscar-Gewinnerin eine zweite Karriere als Sängerin starten?

Mit einem Post überraschte Nicole Kidman vieler ihrer Fans auf Instagram. In einem kleinen Clip sieht man die Schauspielerin singend im Tonstudio am Mikrofon stehen. Es macht den Anschein, als ob die Oscar-Gewinnerin gerade an einem neuen Song arbeitet. Oder will die Australierin ihre Follower nur an der Nase herumführen und leistet in Wirklichkeit lediglich ihrem Ehemann Keith Urban (52) bei dessen Aufnahmen im Studio ein wenig Gesellschaft?

Kein Neuling im Studio

Wir hoffen nicht, denn dass die Ex-Frau von Tom Cruise (57) eine tolle Stimme hat, wissen wir seit 2001. Damals verblüffte sie uns mit ihren großartigen Gesangseinlagen im dem Musicalfilm „Moulin Rouge“. Noch im selben Jahr erschien ebenfalls ihre erste Single. Zusammen mit Robbie Williams (45) sang sie den Frank Sinatra-Klassiker „Something Stupid“ neu ein.

Könnte es also sein, dass Nicole Kidman 18 Jahre später einen weiteren Anlauf in Sachen Musikkarriere macht? Wir würden es uns wünschen, denn die hohe, zarte Stimme der „Big Little Lies“-Darstellerin bietet einen Genuss für die Ohren!

Aufnahmen für „The Prom“

Mit einem Blick auf die kommenden Projekte von Nicole Kidman, halten wir es allerdings für am wahrscheinlichsten, dass die Schauspielerin im Studio nicht an einer neuen Single arbeitet, sondern an den Songs für ihren kommenden Netflix-Film „The Prom“. Überraschung: bei dem Streifen handelt es sich um eine Musicalverfilmung!

Der Film erzählt die Geschichte einer jungen Schülerin, die ihre Freundin mit auf den Abschlussball bringen will. Ihre gleichgeschlechtliche Liebe trifft allerdings auf wenig Toleranz. Neben Nicole Kidman werden auch weitere Hollywood-Stars wie Meryl Streep (70), Kerry Washington (42) und James Corden (41) an der Filmadaption des beliebten Broadway-Stückes mitwirken.