NLE Choppa: Hier wird er von seinen Klons durchs neue Video gejagt

Mit dem Track "Shotta Flow" feierte NLE Choppa Anfang 2019 seinen Durchbruch, nun springt er gleich mal um vier Level nach vorn – und veröffentlicht den legitimen Erben "Shotta Flow 5".

Über eine tiefseegrabentiefe Pianomelodie und Trap-Beats landet der Rapper in 2:24 Minuten mehr Punchlines als andere Rapper auf einem ganzen Album.

Das unterhaltsame Video zum Song stammt vom beliebten Produzenten Cole Bennett, der bereits für Größen wie Eminem, Juice WRLD und Lil Skies gedreht hat.

In dem Clip muss sich NLE Choppa in seiner Wohnung unter anderem mit seinem eigenen Klon (mit Afro und Schnurrbart) und Zinnsoldaten herumärgern, die ihm an die Gurgel wollen.

Seine Mutter nimmt ihn nicht ernst

Seine Mutter will von all dem jedoch nichts wissen und kommandiert ihn zum Geschirrspülen in die Küche ab. Doch dort hat der Spuk noch lange kein Ende…

Ausgestattet mit einem selbstsicheren Auftreten, Charisma und Klugheit weit jenseits seiner 17 Lebensjahre, stürmte NLE Choppa ins Scheinwerferlicht, um unsere Aufmerksamkeit und Herzen zu erobern. Choppa verzeichnet insgesamt bereits über 2 Milliarden Streams sowie über 500 Millionen YouTube-Views und vereint eine hingebungsvolle Fangemeinde hinter sich, die quer durch die Alters- und Gesellschaftsklassen geht.

Choppas Single „Camelot“ hat ebenfalls bereits Platin-Status in den USA, „Shotta Flow 3″, „Capo“, „Shotta Flow 2“ und sein „Shotta Flow Remix“ haben Gold-Status. Seine Musik und sein Charisma haben ihm den Support von Billboard, The New York Times, Forbes, GQ, Complex und XXL eingebracht.

Als junger Boss mit dem Know-how der Straße hat Choppa mit seiner Familie No Love Entertainment (NLE) von seinen bescheidenen Anfängen zu einem sprießenden, vollentwickelten Sub-Label von Warner Records ausgebaut. NLE Choppa nimmt Hip-Hop weiterhin im Sturm ein und festigt seinen Platz als nächster globaler Superstar.