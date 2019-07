Noah Levi: Wird dieser Boy der deutsche Sam Smith?

Samstag, 20. Juli 2019 21:23 Uhr

Newcomer Noah Levi zelebriert (18) in seiner neuen Single „Sonne oder Regen“ die kleinen Momente und die großen Entwicklungen im Leben – ganz egal, ob die nun aufwärts oder abwärts gehen. „Egal, ob Sonne oder Regen, wie es kommt, so werd ich’s nehmen!“, singt er.

Oft machen wir uns verrückt über Kleinigkeiten und vergessen, den Moment zu genießen. Man weiß nie genau, was auf einen zukommt. Sonne oder Regen erzählt von einer Lebensphilosophie: Lebe jeden Moment und mach, worauf du Bock hast. Ganz egal, wie das am Ende ausgeht.

Noah Levi sagt selbst: „Ich wünsche mir keinen Neuanfang. Meine Zukunft entsteht durch das, was ich erlebt habe. So wie ich jeden Tag mit der Musik gebraucht habe, um zu meinem Sound zu finden, der ja auch nur der Anfang ist. Ich will mich immer weiterentwickeln – wer weiß, was ich noch so mache.“

„Keiner zeigt gerne Schwäche“

Noah Levi ist jung und trotzdem ein Profi, der mit 14 seinen ersten Song veröffentlicht und heute 250.000 Follower auf Instagram hat. Aber Noah ist eben auch einer von diesen Zweihundertfünfzigtausend. Er ist mittendrin und manchmal genauso unsicher wie seine Fans. Deswegen will er auch niemandem erzählen, wie es läuft: „Manche denken, ich hätte alles im Griff – und klar, keiner zeigt gerne Schwäche, besonders in Zeiten von Social Media. Aber mir geht’s wie allen, ich erlebe es jeden Tag selbst – ich schaue auf niemanden herab.“

Quelle: instagram.com

Schon seine Zeit in der Grundschule ist von Konzentrationsschwierigkeiten geprägt und bewegt die Mutter schließlich dazu nach Berlin zu ziehen, weil das Schulsystem dort zwei Jahre mehr Zeit zur Entwicklung der Schüler bietet. Trotzdem halten die Probleme an, bis Noah nach dem Umzug Musik als Ausgleich zum Schulstress entdeckt und Gitarrenunterricht nimmt. Schnell ist klar, dass er weit mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung gefunden hat – wenn er spielt und singt, kann er sich plötzlich stundenlang konzentrieren und erlebt das erste Mal das Gefühl, bei etwas richtig gut zu sein.