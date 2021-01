22.01.2021 10:39 Uhr

Noel Gallagher arbeitet an „neuem“ Oasis-Album

Oasis-Fans können sich auf neue Musik freuen. Noel Gallagher hat 14 bisher unveröffentlichte Songs ausgegraben und will diese nun veröffentlichen. Allerdings ohne seinen Bruder Liam.

Noel Gallagher (53, „Who Built The Moon?“) veröffentlicht offenbar ein neues Oasis-Album. Das berichtet „The Sun“. Der Gitarrist und Sänger will demnach 14 Songs neu aufnehmen, die es nicht auf die vorherigen Platten der Band geschafft hatten. Nicht dabei ist der Zeitung zufolge sein Bruder Liam (48), mit dem er sich seit der Trennung der Gruppe im Jahr 2009 im Streit befinden soll.

Die Songs, die Noel Gallagher nun veröffentlichen will, seien „im Laufe der Jahre bei verschiedenen Projekten auf der Strecke geblieben“, darunter Lieder, die „ganz schön old school“ seien, sagte der Musiker laut der Zeitung.

Liam Gallagher für Reunion

Was sein Bruder zu dem neuen Projekt sagt, ist offenbar nicht bekannt. Liam Gallagher soll offen für eine Oasis-Reunion sein und behauptete der „Sun“ zufolge, dass der Band im vergangenen Februar 100 Millionen Pfund (etwa 112 Millionen Euro) für eine Tour angeboten worden seien. Oasis hatte insgesamt acht Nummer-eins-Alben. Das letzte Studioalbum der Band, „Dig Out Your Soul“, erschien 2008. Seit dem Ende von Oasis machen die Brüder Gallagher getrennt voneinander Musik.

(hub/spot)