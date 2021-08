Noel Gallagher hat Aussetzer auf der Bühne

17.08.2021 13:30 Uhr

Der britische Rockmusiker Noel Gallagher vergisst manchmal seine Texte mitten im Song und muss dann improvisieren.

Der ehemalige Oasis-Gitarrist hat gestanden, dass er auf der Bühne manchmal einen Blackout bekommt und seine Gedanken leer sind.

Noel Gallagher vergisst Texte öfter

Manchmal stolpert er sogar über die nächste Zeile der größten Hits der Britpop-Gruppe, darunter Songs wie „Don’t Look Back in Anger“. Gegenüber der britischen Zeitung „The Sun“ sagte der Musiker: „Mein Gehirn schaltet ab, ich verstehe es. Ich habe das manchmal, wenn ich Gigs vor 70.000 Leuten spiele. Wenn die nächste Zeile kommt, denke ich: ‚Im Ernst, was ist die nächste Zeile zu diesem Song?‘ Du denkst: ‚Ich weiß wirklich nicht, was es ist.'“

Die Band wundert sich

Manchmal habe er Glück und die richtigen Worte kämen dann plötzlich zurück als würden sie „aus dem Himmel fallen“.

Doch manchmal kommt Noel auch einfach nicht auf den richtigen Text und denkt sich dann spontan ein paar passende Worte aus. „Meine Band wundert sich dann, ob das der richtige Text ist und ich sage nur: ‚Ich glaube nicht.‘ Ich habe ‚Don’t Look Back In Anger‘ eine Milliarde Mal gespielt und manchmal fällt mir nicht einmal die erste Zeile ein.“ (Bang)