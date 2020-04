Noel Gallagher: Neuer Oasis-Song veröffentlicht

Noel Gallagher hat am vergangenen Mittwochabend einen bisher unveröffentlichten Song seiner alten Band veröffentlicht. „Wie auch der Rest der Welt, hatte ich unendlich viel Zeit tot zu schlagen, deswegen dachte ich, dass ich endlich einmal herausfinde, was sich auf den Hunderten unmarkierten CDs befindet, die ich in Boxen im Haus habe“, schrieb der ehemalige Oasis-Star auf Twitter.

„Wie das Schicksal es wollte, habe ich dabei ein Demo gefunden, von dem ich dachte, dass ich es für immer verloren hätte.“

Quelle: twitter.com



Einzigartige Aufnahme

Auf dem Tape fand der Bruder von Liam Gallagher einen ganz besonderen Song. „Soweit ich weiß, ist dies die einzige Version von dem Track von einem ‚Oasis‘-Soundcheck in Hong Kong von vor 15 Jahren oder so?“ erklärte der 52-jährige.

„Ich weiß, dass einige von euch diesen Track lieben werden, deswegen haben wir beschlossen, ihn für euch zum Genießen/Argumentieren zu veröffentlichen. (…) Der Song heißt ‘Don’t Stop‘.“ Obwohl er nun einen bisher unbekannten Song seiner einstigen Band veröffentlicht hat, kommt für ihn eine Reunion nicht in Frage.

Keine Reunion trotz Corona

Vor einigen Wochen hatte sein Bruder Liam, der gerne wieder als Teil der legendären Brit-Pop-Formation auf der Bühne stehen würde, angedeutet, dass es bald wieder zu einer Oasis-Reunion kommen könnte, weil sein Bruder Noel die lukrativen Angebote irgendwann nicht mehr ablehnen können wird.

Der Grund: seine Geldgier! Doch Noel reagierte prompt auf Twitter und schrieb: „Während ich mir hier also die Nägel machen lasse, (…) möchte ich erneut darauf hinweisen, dass mir kein Angebot in jeglicher Form vorliegt, die legendäre Rock’n’Roll-Formation ‚Oasis‘ zu reformieren. Ich denke, ein gewisser Jemand muss immer noch seine Tracks promoten. Das ist vielleicht der Grund, der für etwas Verwirrung sorgt.“ (Bang/KT)