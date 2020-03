North West tritt in Kanye Wests Fußstapfen und rappt auf Fashion Week

Dass North West (6) irgendwann selbst einmal das Rampenlicht suchen wird, war bei diesen Eltern eigentlich klar. Bei der „Yeezy“-Show von Papa Kanye West im Rahmen der Pariser Fashion Week gab die kleine North am Montagabend ihr Rap-Debüt.

Gemeinsam mit dem Rapper kommt North West auf die Bühne, selbstverständlich trägt sie ein Outfit aus seiner „Yeezy“-Kollektion und beginnt zu rappen. Sie trug ihre Haare zu Zöpfen geflochten, genauso wie Mama Kim Kardashian.

Mama Kim ist begeistert

Die saß übrigens im Publikum und konnte sich vor Freude kaum noch halten, als ihre älteste Tochter los rappte. Als sie endlich richtig in Fahrt kam, war die kleine Northie nicht mehr zu stoppen. Sie rappt Zeilen wie: „Schau dir meine Schuhe an, sie sind neu und cool. Schaue meine neue Schule, ich bin neu, geh auf die Straße, yeah yeah yeah. Cool, süß, cool, ja! Was sind sie?‘

Hinterher schrieb Kim auf Instagram: „Ich bin so stolz auf meine Northie. Ihre erste Performance rührte mich zu Tränen.“ Ob das der Startschuss einer sagenhaften Rap-Karriere ist?