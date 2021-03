Oh la la, Oscar! Ist er Frankreichs neuer heißer Schmusesänger?

Oh la la, Oscar! Ist er Frankreichs neuer heißer Schmusesänger?

27.03.2021 21:00 Uhr

Letztes Jahr hatte Oscar Anton sich vorgenommen, jeden Monat ein “Pack" aus drei Songs zu veröffentlichen, die er komplett selbst schrieb, komponierte, produzierte und aufnahm. Angefangen bei Null im Januar 2020, wurde Oscar schnell zu einer Bedroom-Pop-Erfolgsgeschichte

In seinem Projekt “Home of Sanity“ geht es um Gefühle, Selbstermächtigung, das tägliche Leben und Liebesgeschichten. Dies sind die Eckpfeiler eines Zuhauses, in dem die Kreativität in ihrer Reinheit der Perfektion vorgezogen wird, verkörpert durch Oscars bezaubernde Stimme, die unsere Herzen und Seelen in seidige Laken einhüllt.

Schnell mit wachsender Fangemeinde

Die eingängigen Melodien und die weichen Beats fügen sich perfekt zusammen, um eine Plattform für ihn zu schaffen, auf der der französische Sänger, Songwriter und Produzent seine Liebe zur Musik erforschen, weiterentwickeln und mit echter Aufrichtigkeit teilen kann.

Von Bossa-Nova-Rhythmen (flowers) über Lo-Fi-Beats (play and rewind) bis zu Hip-Hop-Kollaborationen (l’ange passe) zeigen die Packs Vielfältigkeit, Neugierde und eine Risikobereitschaft, es immer wieder zu versuchen, ohne sich um Formate und Regeln zu sorgen.

Nach drei Packs, die die Aufmerksamkeit von Fans und Medien weckten, ging sein Song “nuits d’été“ – aufgenommen mit seiner jüngeren Schwester und veröffentlicht mit einem Musikvideo, das von ihrer Mutter während des Lockdowns gedreht wurde – viral.

Von da an entwickelte sich alles weiter für Oscar, und geht auch bis heute voran, mit mehreren Millionen Streams & Views. Zehntausende Follower auf Socials und hunderttausende monatliche HörerInnen aus aller Welt betraten das “Home of Sanity“, luden ihre Freunde und Familie ein und sind dort geblieben.

Oscar Anton teilt sein wahres Leben

Von dem allerersten Track “Down“, der vor einem Jahr veröffentlicht wurde und von Oscars Ängsten handelte, alles aufzugeben und voller Unsicherheit in dieses Jahr zu springen, bis hin zu “bye bye“: Oscar Anton landete auf der internationalen Landkarte mit Radioplays in Deutschland, der Türkei und Italien.

Oscar hat sein Ziel erreicht, sein Glück im Erschaffen und Veröffentlichen von Musik zu finden. Außerdem baute er eine starke Beziehung zu seiner Community auf, indem er Momente des Lebens teilte, ob gut oder schlecht, aber immer mit Ehrlichkeit. Ein Jahr nach der Grundsteinlegung ist Oscar Antons „Home of Sanity“ nun fertig, es wird aber immer alle Seelen willkommen heißen, die hereinkommen und sich ausruhen wollen.