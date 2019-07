Oli. P: Neues Album mit Cover-Versionen der 80er und 90er

Mittwoch, 31. Juli 2019 08:53 Uhr

Oli. P ist wieder da – und mit ihm „Alles Gute!“ So heißt das neue Album des Musikers, Schauspielers und Moderators. Das erscheint bei seinem neuen Plattenlabelund ist ab dem 9. August im Handel und als Download erhältlich.

Nach Olis Auftritt in der großen Roland-Kaiser-Show bei Florian Silbereisen stand für ihn fest: genau das ist es! Die Herausforderung aus tollen Klassikern etwas Neues zu machen war schon immer sein Markenzeichen. Nach dem tollen Lob von Roland Kaiser für „Lieb mich ein letztes Mal“ nahm er sich einige seiner „All Time Favorites“ vor und holte sie zurück ins Hier und Jetzt.

Von Pop, Rap, über neue Deutsche Welle bis zu Schlager der 80er und 90er ist alles dabei! So finden sich auf dem Album Klassiker wie „Nachts wenn alles schläft“ von Howard Carpendale oder Heinz Rudolf Kunze‘s „Dein ist mein ganzes Herz“. Aber auch 2000er Hits wie „Für Dich“ von Yvonne Catterfeld dürfen auf dem Tracklisting nicht fehlen.

Comeback mit umfangreicher Medienpräsenz

Mit „Lass die Sonne in dein Herz“ im Original von der Gruppe Wind startet Oliver Petszokat in den Sommer und bringt damit auch gleich die vierte Auskopplung samt Video auf den Markt! Mit dem Roland-Kaiser-Cover gelang ihm auf Anhieb der Sprung nach vorne in den Schlagercharts. Wir sind gespannt, wo die neue Reise mit „Alles Gute!“ hingehen wird.

Eins steht aber jetzt schon fest: Es geht mit Vollgas nach vorne, ob in seiner Radioshow, seinem Podcast, bei seinen TV Auftritten, oder seinen 200 Konzert-Gigs, die er jährlich spielt: die Musik ist und bleibt ein Riesen Bestandteil seines Lebens!