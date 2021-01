23.01.2021 22:40 Uhr

Ozuna & Anuel AA mit 8 Billionen Streams!

Nachdem Mitte Januar die internationale Collabo „Aquí“ des deutschen Starproduzenten AriBeatz, Ozuna und Soolking veröffentlicht wurde, steigt die Temperatur in der Latinwelt noch weiter.

Die beiden Schwergewichte des Urbanen Latin Pops – Ozuna und Anuel AA – haben sich zusammengetan, um ihr gemeinsames Album „Los Dioses“ zu veröffentlichen. Das ist am 22. Januar nun auch hierzulande erschienen.

Parallel ging das Musikvideos „Antes“ an den Start, das bis heute schon 7,3 Millionen Aufrufe verzeichnete.

Was zu deutsch „Die Götter“ bedeutet kommt nicht von ungefähr: Zusammen erreichen Ozuna und Anuel AA schwindelerregende Streaming- und Viewzahlen: 5 Billionen Albumstreams und 3 Billionen Videostreams zusammengerechnet sind eine Hausnummer. Ausrufezeichen!

Keine Untertreibung also, dass die beiden Herrschaften sich trotz ihrer jungen Jahre als Götter bezeichnen!

Mit 12 Original-Songs wird diese Platte schon jetzt als ein Meilenstein in der Karriere dieser beiden puertoricanischen Supertalente gehandelt.

So ist es auch verständlich, dass bei dem Album „Los Dioses“ Vergleiche gezogen werden wie „Das spanische Watch The Throne (Jay-Z & Kanye West)“!

Das ist Anuel

Anuel AA (28, bürgerlich: Emmanuel Gazmey Santiago, der Herr mit Bart) ist international als Pionier der spanischen Trap-Sounds anerkannt. Dank des Erfolgs seines Songs „La Ocasión“ landete er schnell im PÜopzirkus. Am Höähepunkt seiner Karriere landete der Sänger in PÜuertzo Rico im Gefängnis, nachdem er zu 30 Monaten Haft verurteilt wodenm war.

Am Tag seiner Entlassung aus dem Gefängnis im Juli 2018 veröffentlichte Anuel sein Album „Real Hasta La Muerte“, das von seinen Fans weltweit begeistert aufgenommen wurde. Anuel hat erfolgreiche Tourneen in den USA, Lateinamerika und Europa hinter sich. Allesamt mit em Label „Ausverkauft“.

Über Ozuna

Der mehrfach preisgekrönte puertoricanische Sänger und Songwriter Ozuna (28, bürgerlich Juan Carlos Ozuna Rosado) ist einer der bekanntesten und meistgehörten Künstler der lateinamerikanischen Popmusik auf der ganzen Welt. Seit Beginn seiner Karriere im Jahr 2015 hat Ozuna unzählige Auszeichnungen erhalten, darunter findet er sich auch in der Liste der einflussreichsten Personen des „Time Magazine“ (2019). Er hält auch vier Guinness World Records.

Ozuna schrieb 2020 Geschichte. Er war einer der 10 am meisten gestreamten männlichen Künstler auf Spotify sowie einer der 10 weltweit besten Künstler auf YouTube.