Paris Hilton kommt mit neuer Musik

Dienstag, 19. Februar 2019 20:17 Uhr

Paris Hilton kündigt an, dass sie „bald“ neue Musik herausbringt. Die Hotel-Erbin ist zur Zeit im Tonstudio und bereitet neue Lieder vor, nachdem 2018 ihr letzter Song ‚I Need You‘ erschien.

Die ambitionierte Sängerin teilte nun ein schick inszeniertes Foto von sich selbst auf Instagram, auf dem sie in einer glitzernden Robe und mit einer blauen, über ihre Schultern drapierten Federboa und einem silbernen Mikrofon posiert. Der ‚The Simple Life‘-Star betitelte das Bild mit den Worten: „Zurück im Studio. Neue Musik kommt bald…“ Hilton teilte außerdem einen Vorgeschmack auf ihren neuen Song, der, wie sie andeutete, ‚You Make My Life Feel Like A Dream‘ heißen soll.

Debütalbum erschien 2006

Der 36-jährige Promi verriet aber noch nicht, wann man mit dem neuen Werk rechnen kann. Paris‘ Debüt-Single ‚Stars Are Blind‘ veröffentlichte sie 2006, die im übrigen auch ihre derzeitige DJ-Karriere startete. Zu ihren derzeitigen Zielen als DJane zählt, dass sie es lieben würde, ihr eigenes Festival ins Leben zu rufen, auf dem sie Wohltätigkeitsarbeit leisten könnte.

Ihre Fans warten derzeit aber erstmal mit Spannung auf das zweite Album, bei dem es sich um den Nachfolger zu ‚Paris‘ handeln wird, das 2006 erschien. Die Ex-Verlobte von Schauspieler Chris Zylka offenbarte allerdings, dass sie sich in der absehbaren Zukunft anstatt auf einen ganzen Longplayer erst einmal auf ihre Singles konzentrieren will. Den Stil ihrer Musik beschreibt sie als neu, modern und mit einem futuristischen Klang.