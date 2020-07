Mittwoch, 29. Juli 2020 09:11 Uhr

Paris Jackson mag den musikalischen Vergleich zu Papa Michael nicht

Paris Jackson findet es hart, immer mit ihrem Vater verglichen zu werden. Die Tochter des verstorbenen King of Pop Michael Jackson singt seit einiger Zeit in dem Folk-Duo The Soundflowers, das sie mit ihrem Freund Gabriel Glenn gegründet hat.

Nun erlebt die 22-Jährige, dass ihre Musik regelmäßig mit der ihres Vaters verglichen wird – obwohl ihre Lieder ein ganz anderes Genre bedienen.

„Es ist hart“

In ihrer Facebook Watch-Show „Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn“ erklärt die angehende Schauspielerin: „Mein Vater war der King of Pop, Rock und Soul, aber er hat keinen Folk gemacht – das ist witzig, denn ich mache das. Dass ich Musikerin bin wird von mir erwartet, aber ich mache ein Genre, das man nicht erwartet hat.“

Quelle: instagram.com

Und weiter: „Aber ich werde nicht so tun, als sei es einfach. Es ist hart, denn ich zeige meine Seele durch meine Musik. Ich bin sehr, sehr verletzlich. Aber ich will wachsen. Ich will jeden Tag eine bessere Musikerin werden. Das Beste, das ich machen kann, ist, auf Tour zu gehen.“

Sie will ihren berühmten nicht nutzen

Ihren berühmten Namen will Paris allerdings nicht benutzen, um Zuschauer zu ihren Konzerten zu locken. Ihr Publizist erklärt dazu: „Das will sie nicht. Sie will es auf eigene Faust schaffen.“

Quelle: instagram.com