04.09.2020 11:30 Uhr

Paul Kalkbrenner: Hier ist das neue Video „Parachute“

Paul Kalkbrenner ist mittlerweile einer der bekanntesten DJs in Deutschland und hat mit seiner Single „Parachute“ gerade erst den Titelsong zum diesjährigen (digitalen) "Tomorrowland" beigesteuert. Jetzt erschien das offizielle Video zum Song und dieses hat es in sich.

Der aufwändige Clip wurde vom gleichen Team gedreht, dass auch bereits das letzte Paul-Kalkbrenner-Video drehte. Das Werk wurde auf über 10 internationalen Film Festivals in die Auswahl genommen, unter anderem beim European Independent Film Festival (ECU), einem der wichtigsten Film Festivals weltweit.

„Parachute“-Dreh in Kiew

Da schon das für Musikvideos relativ außergewöhnlich ist, hat auch Paul Kalkbrenner sein neustes Video wieder mit der gleichen Crew produziert. Entstanden ist wieder ein Clip mit enorm hohem cineastischen Anspruch.

Produziert wurde „Parachute“ in Kiew von Taisia Deeva. Die junge Art-House „Directrice“ ist für den Young Director Award in Cannes für die Arbeit am letzten Paul-Kalkbrenner-Video nominiert.

Paul Kalkbrenner – Produzent mit Anspruch

Paul Kalkbrenner ist ein Künstler, der die Grenzen zwischen seinem musikalischen Werk und den visuellen Medien zu vereinen weiß. Der DJ und Produzent spielte bereits die Hauptrolle in dem Kultfilm “Berlin Calling”, für den er auch den mit Platin ausgezeichneten Soundtrack schrieb. Für seine Clips arbeitet der Berliner Musiker stets mit hochrangigen Videoproduzenten zusammen, u.a. mit Droga5 für seine dreiteilige episodische Florian-Serie, und zuletzt mit der gefeierten sibirischen Regisseurin Taisia Deeva.

Surrealer Optimismus

Kalkbrenners Arbeit mit Deeva belebt das, was ein Musikvideo sein kann. Eine mitreißende, fantasievolle Erzählung als perfekte Vision für Kalkbrenners üppigen Techno, wie Deevas Debütvideo für „Part Twelve“ beweist.

Deevas neues Video ist ein Stück surrealistischer Optimismus, der in einem dunklem Wohnkomplex in Kiew durchlebt wird. Ihr Wechsel zwischen außerweltlicher Fantasie und nüchternen Kulissen stellen die Interaktion von Hoffnung und Verzweiflung, die die Welt im Jahr 2020 erfasst hat, und vor allem den anhaltenden Wunsch nach menschlicher Verbundenheit dar.

Schwebende Menschen

In Deevas ‘Parachute’ sieht man Figuren, die sich kunstvoll in der Luft bewegen, hunderte Meter hoch schweben, Treppen hinaufschwimmen und aus 30 Stockwerken hohen Fenstern springen. Die Regisseurin verzichtete weitesgehend auf Green-Screen-Technik und entschied sich für die Arbeit mit Kränen und Seilen, um mehr Realismus in die Dreharbeiten zu bringen.