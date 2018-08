Paul McCartney: Hier ist seine neue Stadionhymne „Fuh You“!

Mittwoch, 15. August 2018 23:34 Uhr

Bevor Sir Paul McCartney am 07. September sein neues Album „Egypt Station“ veröffentlicht gibt es seit heute einen weiteren, neuen Song der britischen Legende zu hören: „Fuh You“ ist ab sofort erhältlich und steht bei Vorbestellung des Albums direkt als Download bereit.

Der Song wurde von Hit-Maschine Ryan Tedder, seinerseits Sänger von OneRepublic und Produzent von unter anderem U2, Adele, Beyoncé, Ed Sheeran, Ariana Grande, Taylor Swift und vielen weiteren Megastars, produziert. Auch das ganz im Stil des Album-Covers gehaltene Lyric-Video zu „Fuh You“ hat soeben Premiere gefeiert, hört euch den Song hier an!

Gestern Abend hat Mister McCartney außerdem die offizielle Tracklist für „Egypt Station“ veröffentlicht, womit nun die Titel für alle 16 neuen Songs feststehen.

Tracklist

1. Opening Station

2. I Don’t Know

3. Come On To Me

4. Happy With You

5. Who Cares

6. Fuh You

7. Confidante

8. People Want Peace

9. Hand In Hand

10. Dominoes

11. Back In Brazil

12. Do It Now

13. Caesar Rock

14. Despite Repeated Warnings

15. Station II

16. Hunt You Down/Naked/C-Link