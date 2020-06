Paul McCartney konnte es ihm nie sagen: „Ich habe John Lennon geliebt“

Paul McCartney scheint seine Leidenschaft fürs Songwriting auch mit 77 Jahren noch nicht verloren zu haben. Der Beatles-Sänger wird zur Freude seiner zahlreichen Fans also wohl bis zum Ende seines Lebens Lieder produzieren und damit ausdrücken, was er fühlt. Zum Beispiel die Liebe zu John Lennon.

„Ich empfinde immer noch die gleiche Begeisterung beim Songwriting. Da ist ein schwarzes Loch, in dem nichts ist. Und du fängst an, da-da dum-di-dum-di zu singen, und plötzlich ist da ein Song“, erzählte der 77-Jährige.

Schreiben ist wie Therapie

Doch Musik bedeutet für den Künstler mehr als nur Spaß und die Möglichkeit, sich kreativ zu entfalten. So stecke hinter dem Songwriting eine weit intimere Ebene. „Manchmal ist es so, als würde ich mit einem Psychiater reden, weil ich all meine Sorgen ans Tageslicht bringe. Man fühlt sich zufrieden“, berichtete Paul zudem.

Außerdem biete ihm der musikalische Prozess die Möglichkeit, seine innere Gefühlswelt zu teilen. „Normalerweise will ich nicht, dass Leute über meine innersten Gedanken Bescheid wissen. Ein Song bietet den richtigen Ort dafür“, erklärte der Brite in der BBC-Show „Mastertapes Guide to Writing the Perfect Song“.

Seine Liebe zu John Lennon

Als Beispiel hat er den Track „Here Today“ genannt. „Darin sage ich zu John Lennon: ‚Ich liebe dich.‘ Das hätte ich ihm nicht ins Gesicht sagen können, außer wir wären extrem betrunken gewesen“, so der „Hey Jude“-Interpret. Lennon wurde 1980 in New York erschossen.

„Aber du kannst diese Emotionen und tieferen sowie manchmal peinlichen Wahrheiten in einem Song ausdrücken.“ Genau das liebe er auch so sehr an Musik. (Bang)