Pearl Jam: Neues Album wird eine andere Ära einleiten

Pearl Jam haben mit ‚Dance of the Clairvoyants‘ etwas völlig Neues ausprobiert. Die Grunge-Legenden aus Seattle haben ihr erstes Album seit ‚Lightning Bolt‘ aus dem Jahr 2013 veröffentlicht. Über den Track sagte Bassist Jeff Ament in einem offiziellen Statement:

„‚Dance‘ war ein perfekter Sturm aus Experimentieren und echter Kollaboration… wir haben einige neue kreative Türen geöffnet und das ist sehr spannend.“

Neues Album kommt im März

Das 11. Studioalbum der ‚Alive‘-Interpreten mit dem Titel ‚Gigaton‘ wird am 27. März in die Läden kommen. Laut Gitarrist Mike McCready war der Aufnahmeprozess dabei nicht immer leicht. Er verriet in einem Statement:

„Dieses Album zu machen war eine lange Reise. Es war teilweise emotional düster und verwirrend, aber auch eine aufregende und experimentelle Karte zur musikalischen Erlösung. Mit meinen Bandkollegen an ‚Gigaton‘ zusammen zu arbeiten, hat mir mehr Liebe, Bewusstsein und Wissen über die menschliche Verbindung dieser Zeit gegeben.”

Neben ihrer neuen Platte haben Pearl Jam außerdem eine anstehende Tour angekündigt. Zwar treten die Rocker vorerst nur in Nordamerika auf, eine Europatournee sei jedoch für Ende des Jahres geplant. Dabei wollen die Grunge-Musiker neben England und Frankreich unter anderem auch in Deutschland Halt machen.