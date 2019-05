Pete Doherty seit 18 Jahren drogensüchtig

Mittwoch, 1. Mai 2019 12:43 Uhr

Pete Doherty (40), Sänger der Band Babyshambles und Ex von Kate Moss kommt einfach nicht von den Drogen los – und das nun schon seit 18 Jahren. Die Drogen haben seine Spuren hinterlassen und der Sänger ist im Gesicht vom Konsum stark gezeichnet.

Gegenüber dem britischen „Guardian“ sagt er: „Mein Gehirn denkt, dass ich es genieße. Mein Herz will wissen, was zur Hölle ich da tue. Warum ich meine Zeit und mein Geld und meine Freundschaften, meine Liebe, Energie und Kreativität daran verschwende.“

Entzug hilft nicht

Von den Drogen loskommen will Doherty schon, schafft es aber nicht, wie zugibt: „Nur damit ich wieder etwas fühlen kann. Es gibt so viele Menschen in meinem Leben, die etwas Besseres verdienen. Es ist wirklich eine geistige Behinderung.“

Nach seinem letzten Entzug vor vier Jahren war Pete Doherty gerade einmal rund zehn Minuten clean. Direkt danach wurde er wieder schwach und griff zu Drogen. Ob es der Sänger jemals schaffen wird, den Drogen abzuschwören?