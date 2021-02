Peter Andre: Take-That-Star soll beim Comeback helfen

20.02.2021 13:32 Uhr

Gary Barlow und sein Landsmann Peter Andre, Ex von It-Girl Katie Price, arbeiten gemeinsam an neuer Musik.

Der ehemalige Take That-Star lud den „Mysterious Girl“-Interpreten im letzten Jahr zu seinen virtuellen „Crooner Sessions“ ein. Nun verriet Andre, dass sein Kollege Gary Barlow ihm nicht nur Mut für einen Neuanfang gemacht hat, sondern ihm dabei auch unter die Arme griff.

Gemeinsame Session

In seiner „New! Magazine“-Kolumne schreibt Peter Andre: „Ich machte eine Frage-Antwort-Runde auf meinem YouTube-Kanal und man fragte mich, was mich dazu bewegte, zurück ins Studio zu gehen und wirklich dabei zu bleiben. Ich wurde von zwei Personen gepusht. Eine war Junior, der mir sagte, ich soll etwas Cooles, Aktuelles und Frisches schreiben. Die andere war Gary Barlow. Gary und ich machte letztes Jahr im ersten Lockdown eine seiner ‚Crooner Sessions‘ zusammen.“

Neues Album in der Mache

Weiter sagt er: „Danach schickte ich ihm Songs, die ich geschrieben hatte und er sagte mir, dass ich meinen Hintern zurück ins Studio schieben und Musik veröffentlichen soll. Ich arbeite also gerade an zwei Projekten: Ein Album, das ich bald veröffentlichen will und ein anderes Projekt mit Gary. Haltet Ausschau!“

Der 15-jährige Sohn Junior aus der Beziehung mit Katie Price war ebenfalls mit seinem Dad im Studio. Peter erzählt weiter: „Junior kam an den Wochenenden mit und er hat die Erfahrung wirklich genossen.“

Das ist Peter Andre

Der britische Sänger griechisch-zypriotischer Herkunft begann seine internationale musikalische Karriere 1995 mit dem Song „Mysterious Girl“. Über den Erfolg dieses Songs kam er nie hinaus.

2004 nahm er an „I’m a Celebrity, Get Me Out of Here!“ teil, der britischen Version des Dschungelcamps, wo er das It-Girl-Katie Price kennenlernte. Beiden heirateten 2005, nachdem zuvor ihr erstes gemeinsames Kind, ein Junge, geboren worden war. 2007 kam eine gemeinsame Tochter zur Welt. (Bang/KT)