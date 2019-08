Peter Maffay: Gewinne Tickets für das ausverkaufte Jubiläumskonzert!

Peter Maffay hat dieses Jahr einiges zu feiern, denn neben der Veröffentlichung des neuen Albums „Jetzt!“ und seinem 50. Bühnenjubiläum wird Peter am 30. August 70 Jahre alt. Bei so vielen Anlässen hat der Musiker es sich nicht nehmen lassen, ein besonderes Konzert zu planen.

Er wird am 29. August in Berlin sein Album zum ersten Mal live auf der Bühne performen und um Mitternacht auf der Bühne stehen, um zusammen mit seinen Fans in seinen runden Geburtstag zu feiern. Im Anschluss gibt es sogar noch eine Autogrammstunde und die Möglichkeit, das neue Album vor Ort zu kaufen.

Das Konzert ist bereits restlos ausverkauft. Alle, die keine Tickets mehr bekommen haben, müssen aber nicht traurig sein. Durch Magenta TV haben alle die Möglichkeit, das Konzert digital zu erleben – und diesen einzigartigen Abend zusammen mit Peter Maffay feiern zu können, egal ob Zuhause auf dem Fernseher, auf dem Laptop oder sogar unterwegs auf dem Smartphone.

Wer sein Glück herausfordern will, kann aber auch an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Wir verlosen in Kooperation mit MagentaMusik 360 2 x 2 Tickets für das Konzert von Peter Maffay am 29. August in der Columbiahalle Berlin.

Gewinne 2 x 2 Tickets

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 28. August 2019 22 Uhr in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Peter Maffay“.

Anreise wird nicht übernommen.

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen sind wirklich zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!

Die Gewinner werden umgehend am 29. August vormittags per Mail benachrichtigt.