Pietro Lombardi: Das ist sein neuer Song „Drake & Rihanna“

Schon seit Tagen rührte Pietro Lombardi (27) die Werbetrommel für seinen neuen Song „Drake & Rihanna“ und heute ist es endlich soweit, auf YouTube veröffentlichte er sein neues Lied. Es ist der Vorbote für sein am 20. März erscheinendes Album.

„Drake & Rihanna“ ist eine Uptempo-Nummer, in der Pietro Lombardi eine Dame besingt, die er heiraten will: „Irgendwann wirst du meine Frau“, singt der Charmebolzen im Song. In einer Woche erscheint außerdem sein neues Album „Lombardi“. Dies ist sein fünftes Album und das erste seit der Trennung von seiner Ex-Frau Sarah Lombardi.

Der Songtext zum Mitsingen

Babe, du raubst mir den Verstand

Du ziehst mich in deinen Bann

Komm?schon, sag mir deinen Nam’n

Find‘ dich nicht auf Instagram

Du bist heißer als Lava

Tanzen wie Drake und Rihanna

High-Class, so wie Prada

Honeymoon auf den Bahamas, ey

Girl, du bist die Eins, ich will, dass du weißt

Du bist Einzige für mich

Ich will, dass du bleibst, nur noch wir zwei

Du bist Einzige für mich

Du bist das Girl aus meinen Fantasien

Ich bin King, Baby, du bist Queen

Komm, lass uns beide um die Häuser zieh’n

Unser Status V. I. P.?

Von New York nach Cannes und Paris

Über London, Mailand, Bali

Wir residier’n in ’ner Penthouse Suite

Es fühlt sich an wie im Paradies

Girl, du hast mir den Verstand geraubt

So ein’n Menschen wie dich gibt’s nur einmal

Irgendwann wirst du meine Frau

Baby, du wirst schon seh’n

Du bist heißer als Lava

Tanzen wie Drake und Rihanna

High-Class, so wie Prada

Honeymoon auf den Bahamas, ey

Nur ein Blick von dir und ich bin high (So high)

Sneaker, Hoodie oder Abendkleid

Babe, du bist immer perfekt gestylt (Oh yeah)

Die andern Girls werden blass vor Neid

Dir ist egal, welchen Status ich hab‘ (Ohh)

Bist du bei mir, denk‘ ich nicht mehr an Schlaf (Ja)

Ein Blick von dir reicht aus, ich werd‘ schwach (Yeah)

Baby, was hast du mit mir gemacht?