Pietro Lombardi feiert wilde Kissenschlacht mit vielen heißen Frauen

Am heutigen Sonntag veröffentlichte Pietro Lombardi das neue Musikvideo zu seinem Song "Cinderella", der am letzten Freitag erschienen ist. Wie in guter alter Pietro-Manier gibt es Sommer, Sonne und viele Frauen.

Diesmal feiert Pietro Lombardi mit vielen heißen Frauen eine Kissenschlacht in einer opulenten Villa auf Mallorca und lässt sich in einer süßen Szene sogar von einer der Damen mit einer Zitrone füttern.

Alles gleich?

Ansonsten gibt es wie bereits in seinen vorherigen Videos ganz viele schöne Kulissen, schnelle Autos, sexy Mädels und Pietro mal abwechseln in weißen oder bunten Sportoutfits.

Quelle: instagram.com

Auch der Song „Cinderella“ ist aus dem selben Holz geschnitzt wie die Vorgänger „Senorita“, „Phänomenal“, „Bella Donna“ oder „Macarena“ aus den Vorjahren. Das bemängelten auch schon einige Fans und schrieben bei YouTube: „Melodie ist aber gleich, es ist nicht schlecht aber ähnelt den anderen Titel /Melodie deiner anderen Song. Etwas Langweilig muss ich gestehen, da die Melodie ausgelutscht ist.“

Das Musikvideo zu „Cinderella“ versprüht aber trotzdem ganz viel Lust auf Urlaub, Sommer und Sonne…