Pietro Lombardi hat schon 40.000 Tickets verkauft

Eigentlich konnte man nicht erwarten, dass Pietro Lombardi in der nächsten Zeit fit für die Öffentlichkeit ist.

Der DSDS-Juror verletzte sich erst im Sommer dieses Jahres schwer an der Hand und vor wenigen Wochen musste er auch noch eine Knie-OP über sich ergehen lassen. Nachdem sich der Sänger weitestgehend erholt hatte, ereilte ihn der nächste Schicksalsschlag: der Papa einer seiner besten Freunde verstarb.

Lombardi kündigte eine Pause an – zumindest was Social-Media betrifft. Das hielt der 27-Jährige aber nicht so lange durch und nutzte am Wochenende bereits wieder Instagram für eine freudige Nachricht an seine Fans.

Er freut sich auf die Tour 2020

Der“Phänomenal“-Star macht jetzt nämlich fleißig Promo für seine anstehende Tour. Er schrieb zu einem Konzert-Live-Video: „Bald geht es wieder los, die Tour 2020 steht an und ich freue mich wie ein kleiner Junge auf diese Zeit“.

Und weiter: „Wir haben jetzt schon über 40.000 Tickets verkauft, dass macht mich sprachlos. Ich bin sehr glücklich und dankbar, aber die richtigen Worte zu finden ist schwer DANKE DANKE DANKE für 9 Jahre Liebe. Wenn ihr auf meiner Tour dabei sein wollt, dann sichert euch Tickets für deine Stadt“.