Pietro Lombardi kündigt große Tour an

Sonntag, 28. April 2019 12:48 Uhr

Pietro Lombardi geht demnächst auf Tour. Der 26-Jährige ist noch immer voll auf der Überholspur. Nachdem er einen Hit nach dem Nächsten veröffentlicht, in diesem Jahr als Juror bei ‚Deutschland sucht den Superstar‘ nach neuen Gesangstalenten suchen durfte und dies auch in der nächsten Staffel wieder machen wird, hat er für dieses Jahr noch weitere große Pläne, die vor allem seine Fans begeistern.

„Freunde, ich habe euch etwas Tolles zu sagen“, verkündete Pietro auf Facebook. „Ich werde nächstes Jahr auf Tour gehen.“ Genaue Termine und Orte für die bevorstehenden Konzerte nannte der ‚DSDS‚-Sieger aus dem Jahr 2011 jedoch noch nicht. Allerdings gab er das Datum für den Vorverkaufsstart bekannt: „Am 3. Mai beginnt der Vorverkauf und gleichzeitig erscheint meine Single ‚Bella Donna’.“

Quelle: instagram.com

Das große Rätseln

Bei den Fans sorgten die überraschenden Neuigkeiten für reihenweise Begeisterung. In den Kommentaren äußerten sich seine Follower vor allem über ihre Wünsche, was die Auswahl der Auftrittsorte angeht. „Hoffe auf Magdeburg“, „Braunschweig oder Hannover bitte für meine Mädels“ und „Ich hoffe du kommst auch nach Österreich“, heißt es in drei der zahlreichen aufgeregten Kommentaren.