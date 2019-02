Pietro Lombardi nicht auf Platz 1, aber trotzdem stolz

Freitag, 22. Februar 2019 17:36 Uhr

Vor einer Woche veröffentlichte Pietro Lombardi seine neue Single „Nur ein Tanz“. Seine letzten beiden Songs schossen direkt auf Platz 1 der Charts, das schaffte seine neue Single nicht.

Dennoch kann sich der Sänger über einen soliden vierten Platz (wir berichteten) freuen und ist mächtig stolz. Harte Konkurrenz hatte er mit Avantasia, KC Rebell und Shirin David. Auf Instagram meldet sich Pietro zu Wort:

„Unglaublich Stolz „Nur ein Tanz“ auf #4 der Deutschen Single Charts. Danke an jeden Einzelnen für diese Liebe. Bei dem Rap und Hip Hop Hype überhaupt noch in die Top 10 zu kommen als Einziger domestic Pop-Artistist unglaublich. Wir bekommen 0 Aufmerksamkeit bei Spotify. Wir hatten EINE einzige Playlist auf der wir waren und trotzdem in den Top 5. Das macht mich stolz und glücklich. Das soll erst ein Deutscher Pop Künstler mal nachmachen.“

Quelle: instagram.com

Obwohl er von Shirin und KC Rebell übertrumpft wurde, gratuliert er seinen Kollegen fair und erklärt: „Glückwunsch an KC Rebell und Shirin David, Respekt! Ihr könnt stolz auf eure Arbeit sein.“