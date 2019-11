Pietro Lombardi: Sein neuer Song „Standort“ wird ganz anders

Pietro Lombardi kündigt eine neue Single an. Der 27-Jährige ist seit seinem Sieg bei ‚DSDS‘ im Jahr 2011 nicht mehr aus der deutschen Musikbranche wegzudenken. Seither hat er bereits einige erfolgreiche Songs herausgebracht.

Nachdem er seinen Fans kürzlich erst eine große Ankündigung versprochen hatte, meldete er sich nun endlich mit freudigen Nachrichten im Netz. In wenigen Tagen wird Pietro seine neue Single ‚Standort‘ herausbringen. Diesen hat er gemeinsam mit dem 22-jährigen Rapper Dardan produziert. „Wir haben im Studio nicht 100 Prozent gegeben, sondern 100.000“, erklärte der Vater des vierjährigen Alessios in einem Video auf seinem Instagram-Account. Laut Pietro wird der Track etwas ganz anderes als das, was man bisher von ihm kenne.

Song kommt Ende November

„Jetzt ist es wirklich eine ganz neue Musikrichtung für mich“, erklärte der ‚DSDS‘-Juror und bedankte sich außerdem bei seinen Fans für die Unterstützung. Zusätzlich zu der Tour im neuen Jahr können sich die Fans also auch auf neue Musik ihres Idols freuen. Lange müssen sie darauf nicht mehr warten denn: Der neue Track soll bereits am 29. November veröffentlicht werden.